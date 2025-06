CIA-vezér: Az amerikai támadások évekkel vetették vissza az iráni nukleáris programot

Súlyosan megrongálták az iráni nukleáris létesítményeket, a programot pedig évekkel vetették vissza a vasárnapi amerikai bombázások – állította a CIA vezetője, John Ratcliffe szerdán. Ez nagyban eltér a kormányzati politikusok által is cáfolt, a Pentagon hírszerzői által készített jelentéstől, mely szerint csak hónapokkal sikerült visszavetni a programot.

John Ratcliffe Fotó: JIM WATSON/AFP

A korábban Donald Trump által kinevezett Ratcliffe szerint kulcsfontosságú létesítmények semmisültek meg, bár arról nem beszélt, amiről Trump igen, miszerint a teljes programot sikerült felszámolni. Trump a Pentagon hírszerzésére reagálva álhírekről beszélt, és az Iránban végrehajtott csapás hatékonyságát méltatta.

A nemzeti hírszerzés igazgatója is hasonlókról posztolt. Szerinte ha az irániak újra akarnák építeni a támadott létesítményeket, mindhárom esetében a nulláról indulnának, és évekig tartana az építkezés.

Trump a hágai NATO-csúcstalálkozón is elmondta, súlyos, pusztító csapást mértek Iránra. Eközben a világ továbbra is feszülten figyeli, meddig tarthat ki az amerikai elnökkel közösen összehozott, két napja tartó tűzszünet Irán és Izrael között. Az első pár órában ugyanis már megkérdőjeleződött a megállapodás sikere, bár az is igaz, hogy az iráni elnök már nagy győzelemről beszélt. (BBC)