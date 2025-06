Hámenei iráni ajatollah 8 nap után előbukkant, és bejelentette, hogy legyőzték Amerikát

Mióta a hétvégén az amerikai hadsereg is bombázta Iránt, Hámenei ajatollah egyetlen egy posztot tett közzé az X-en (Twitteren), és az izraeli média beszámolója szerint nyolc napja nem mutatkozott nyilvánosan, egy június 18-i televíziós interjú volt az utolsó szereplése.

Ma viszont sorjáznak a tweetjei, az elmúlt nagyjából másfél órában négy bejegyzést tett közzé, ezek egyikében azt ígérte, hogy hamarosan videóüzenetet is intéz a nemzetéhez. A másik három tweetje pedig három diadaljelentés.

Az elsőben azt írta, gratulál a győzelemhez Izrael, vagyis ahogy ő írja, „a hamis cionista rezsim felett”. Szerinte „minden lárma ellenére a cionista rezsim majdnem összeomlott, és az Iszlám Köztársaság csapásai zúzták szét”.

A második posztban „szeretett Iránunk amerikai rezsim feletti győzelméhez” gratulál. Azt írja: Egyesült Államok közvetlenül belépett a háborúba, mert

„az amerikai rezsim úgy érezte, hogy ha nem lép be, a cionista rezsim teljesen megsemmisül. De semmit sem nyert ebből a háborúból. Itt is az Iszlám Köztársaság győzött, súlyos pofont mérve Amerikára”.

Az eddigi mai utolsó posztjában az iráni nemzet rendkívüli egységéhez gratulált, ahogy írta: „Egy körülbelül 90 milliós nemzet egységesen, egyetlen hangon, vállvetve állt ki, és támogatta a fegyveres erőket.”

A BBC hírfolyamából az is kiderül, hogy magyar idő szerint nem sokkal fél egy után valóban megkezdődött az ajatollah videónyilatkozata is. Ebben többek között azt állította, hogy az Egyesült Államok „nem ért el semmi jelentőset” Irán nukleáris létesítményeinek megtámadásával – erre már egy két napja kiszivárgott amerikai hírszerzési elemzés is utalt –, és hogy Donald Trump amerikai elnök „szokatlanul eltúlzott” beszámolót adott a történtekről.

Azt ugyanakkor elbagatellizálta szerinte az Egyesült Államok, hogy megtámadták az egyik kulcsfontosságú bázisát a régióban (hétfőn Katarban lévő amerikai állásokat lőttek). Hámenei szerint bár Trump felszólította Iránt a „megadásra”, de „egy olyan nagy ország és nemzet számára, mint Irán, a megadás puszta említése is sértés”.