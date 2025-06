Meghalt a nyolcvanas évek undergroundjának kultikus zenésze, Kőnigh Péter

Hosszan elnyúló betegsége következtében 62 évesen meghalt Kőnigh Péter, aki a nyolcvanas évek undergroundjának egyik legtehetségesebb dalszerző/gitárosa volt. A halálhírt egy Facebook-bejegyzésben jelentette be Bárdos-Deák Ágnes.

Kőnigh a nyolcvanas évek végéig számos zenekarban megfordult, a Ciklámen és a Baby Line mellett kiemelhető az 1981-ben alapított Kőnigh és Cirkusza. Erről egy 2014-es interjúban azt mondta: „ott állunk a Moszkva téren, a Pajor Tamás, a Solymár Árpi, a Czeller (…) meg én, és arról beszélünk, hogy akkor hogy is kéne punkzenekart csinálni”. Az akkor még működő Kőnigh és Cirkuszáról úgy beszélt, hogy „amit mi csinálunk, az slow punk (…) teljesen öntörvényű punk-rockot játszottunk, és semmire nem hasonlítottunk. Már akkor is tíz-tizenkét perc hosszú számokat írtunk. De valójában az őspunkból jöttünk mi is, és erre büszke vagyok”.

Kőnigh szerepelt az 1983-as Ki mit tud?-ban is, Indián dal című szerzeménye bekerült Tímár Péter Moziklip című 1987-es filmjébe.