Szentkirályi Alexandráék teljesen rácsavarodtak a Pride-ra, a hétfői fővárosi közgyűlésre is benyújtottak róla egy javaslatot

„Nem engedik el Szentkirályi Alexandráék a Pride témáját, a hétfői rendkívüli ülésre is benyújtott a párt egy ezzel kapcsolatos elítélő javaslatot” – írja a Magyar Hang. A javaslat egyébként azzal számol, hogy szombaton meg tudja majd tartani a rendezvényt a Főváros.

A fővárosi képviselők most szerdán üléseztek volna, de az a közgyűlés elmaradt, miután a 33 képviselőből 20 nem jelent meg. Az ügy előzménye az volt, hogy a Fidesz a nyílt ülésen tárgyalandó összes javaslatához beadott egy módosítót a szombati Pride megakadályozása érdekében. Erre a tiszások jelezték, hogy nem mennek el, mert „elég volt abból, hogy a Fidesz frakció Szentkirályi Alexandrával az élen minden közgyűlésből balhét és színházat csinál”. Majd erre válaszul a fideszesek se mentek be, pedig Szentkirályi még reggel is nagy vitázásra készült.

Szentkirályi Alexandra néhány hete a bécsi Pride-on Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebookja

Azonban a fővárosnak csak június 30-ig van hatályos költségvetése. Így Karácsony Gergely aznapra, este 6 órára rendkívüli közgyűlést hívott össze. Erre adta be azt a javaslatát a Fidesz-frakció, amelyben az szerepel: a közgyűlés elítéli, hogy 2025. június 28. napján a Fővárosi Önkormányzat által kerül(t) megrendezésre a Budapest Büszkeség (Budapest Pride) elnevezésű rendezvény és a udapest Büszkeség (Budapest Pride) elnevezésű önkormányzati rendezvény megrendezéséről való döntési jog hatáskörét a Fővárosi Közgyűlés mindenkorra magához vonja;

A javaslat elfogadása esetén a közgyűlés nem járulna hozzá „öncélú szexuális propagandát népszerűsítő rendezvények önkormányzati rendezvényként történő megtartásához”, kimondaná, hogy a Főváros „a jövőben nem szervezhet közös rendezvényt, valamint lép szerződéses jogviszonyba olyan szervezettel, aminek tevékenysége nem áll összhangban a gyermekeknek az alaptörvényben védett alapvető jogaival, valamint a gyermekvédelmi törvény szellemiségével”. Végül pedig közgyűlési hatáskörbe vonnák azt a döntést, hogy milyen zászlókat lehessen kitenni az önkormányzat nevében, amivel megakadályoznák például azt, hogy a jövőben szivárványos zászló kerüljön a Városházára, ismerteti a Magyar Hang az előterjesztést.