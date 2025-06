Végül lemondott a zuglói alpolgármester, aki megütött egy diákot

A zuglói önkormányzat júniusi testületi ülésén lemondott Várnai László alpolgármester, akiről kiderült, hogy egy osztálykiránduláson megpofozott egy 16 éves diákot az kísérő szülőként. Rózsa András polgármester múlt szerdán lemondásra szólította fel, azonban Várnai ezt azzal utasította vissza, hogy „egyetlen feszült pillanatban hozott rossz döntésért nem arányos 15 évnyi Zuglóért végzett tisztességes munka eldobását, egy család tönkretételét kérni”, a kamasz egyébként is azt sziszegte az arcába, hogy „Te faszszopó!”

A Telex beszámolója szerint Várnai most ezzel indokolta a lemondását: „Elragadtattam magam. Nem vagyok bántalmazó, az engem most elítélőket arra kérem, gondolkodjanak el, ők hányszor vesztették el türelmüket, ha a lehető legdurvább szidalmazás érte őket vagy gyereküket. Valóban nem viselkedtem helyesen, ezt belátom, bocsánatot kérek.” Egyben elnézést kért koalíciós képviselőtársaitól is, akiket kellemetlen helyzetbe hozott. Végül bejelentette, hogy hibáiért vállalja a felelősséget és lemond.

Várnai László

A politikusnak és zuglói civil aktivistának nem ez az első ilyen jellegű ügye. Egy ideig az LMP tagja volt, ahonnan 2013-ban egy nővel szembeni erőszakos fellépése miatt zárták ki. A politkus ellen akkoriban eljárás indult garázdaság gyanújával egy eldurvult gyerekelhelyezési vita miatt. Szél Bernadett, az LMP akkori társelnöke a kizárást azzal indokolta, hogy szerinte tanúk voltak arra, hogy az önkormányzati képviselő bántalmazta volt élettársát, gyereke anyját, de Szél nem részletezte, hogy hogyan.

Várnai akkor nem adta vissza az önkormányzati képviselői mandátumát, mondván nem bántalmazta a volt élettársát és el sem ítélték az ügyben. „Veszekedtünk, huzakodtunk, de nem volt bántalmazás, (...) ez nem ment túl egy rossz családi veszekedésen” - nyilatkozta akkor. Abban az ügyben 2017-ben végül jogerősen 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélték garázdaság miatt.