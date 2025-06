Végül senki nem jött el

Jó reggelt, kitartást a forrósághoz! Ez itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, nagyobb cikkeivel. A többi hírlevelünkre itt lehet feliratkozni.

Főváros

Ki tudja mi lett volna, ha a Fidesz és a Tisza Párt frakciója megjelent volna a Fővárosi Közgyűlésen! Szentkirályi még reggel is arról posztolt, hogy lesz miről vitázni a Közgyűlés ülésén, majd miután a Tisza a fideszes Pride körüli trükközés miatt a távolmaradás mellett döntött, a Fidesz is inkább kihagyta az egészet.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A két nagy frakció távolmaradása a Pride-kérdés eredménye volt, azonban most kellett volna dönteni az idei költségvetésről is. Kiss Ambrus szerint „ha a hétfőre összehívott rendkívüli ülésen sem sikerült elfogadni a költségvetést, onnantól minden megtörténhet”. Ezt kihasználva a Tisza Párt feltételekhez kötötte részvételét a hétfői ülésen, első sorban azt kéri, Karácsony ne asszisztáljon a „fideszes cirkuszhoz”.

Az ülés előtt Karácsony konzultációra hívta Budapest kerületeinek polgármestereit, mondván, „elég az öncélú bohóckodásból”.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Az eredménytelen közgyűlésen kívül is voltak fejlemények a Pride körül: Tuzson Bence levélben szólt a nagykövetségeknek, hogy a Pride be van tiltva, a szervezőket pedig börtönbüntetés fenyegeti. A Mi Hazánk a múlt heti szivárogtatás után bejelentett egy gyűlést a Pride indulási helyszínére, viszont Karácsony továbbra is a Városháza parkból indítaná a vonulást, ezért Novák Előd feljelentést tett a főpolgármester ellen.

Lázárinfó

Lázár János kérdésünkre azt mondta, nem fogja úgy érezni, hogy a kormány hülyét csinált magából, ha mégis megtartják a Pride-ot. A miniszter az országjárása során azt tapasztalta, hogy teljesen más a politikai klíma, mint ami az „optimista hangvételű” közvélemény-kutatásból látszik. De kérdeztük a vasúti késések nyomon követésére használt Vonatinfó leállításáról is.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Magyar az űrben

45 év után ismét magyar űrhajós jutott a világűrbe. Kapu Tibor és három űrhajóstársa magyar idő szerint szerdán 8:31-kor indult útnak a floridai Kennedy Űrközpontból a Nemzetközi Űrállomásra egy amerikai űrhajóval. Abban persze nincs semmi meglepő, hogy a politika kihasználja az űrhajósokat – ez gyakorlatilag az alaphelyzet. De kérdés, hogy lesz-e Kapu Tibiből Farkas Berci.

Kapu Tibor Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Politika

A Fidesz az őrületig tolta az Ukrajna EU-csatlakozása elleni kampányát. A módszert a 2002-es országgyűlési választás két fordulója között alkalmazták először – nem sokon múlt, hogy sikert érjenek el, és összejöjjön a történelmi fordítás. Az ukrán külügy szerint a Voks2025-nek semmi köze a demokráciához, a kormány csak képzelt ellenségképet gyárt, és bíznak a magyarokban, hogy észreveszik a manipulációt.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Három hete tudni kellene, mennyit keresett pontosan Orbán, Rogán és Lázár, de a miniszterek és államtitkárok szja-bevallásainak még mindig semmi nyoma. Megszüntették a XII. kerületi Turul-szobor ideiglenes védettségét, amit még Lázár kezdeményezett, a Mi Hazánk ezért „a turulszobor védelmére ismét benyújtotta egyszer már leszavazott törvényjavaslatát”. Több száz tiszás csoportot távolított el a Facebook, vélhetően technikai hiba miatt.

Toroczkai László a Mi Hazánk október 23-i tüntetésén 2024-ben a Turul-szobornál Fotó: Bankó Gábor/444

Gazdaság

Az ING vezető elemzője szerint van reális esély, hogy jövőre megkezdődik a gazdasági növekedés, de „van pár bonyolító tényező, az egyiket Donald J. Trumpnak hívják”, a kormány pedig annyiszor nyúl bele a gazdaságba, hogy az már kontraproduktív.

Virovácz Péter vezető elemző a legfrissebb ING-prognózist ismerteti 2025. június 25-én. Fotó: ING Bank

A Mol mostantól bármikor változtathat az üzemanyagáron, ha azt szerinte a világpiaci körülmények indokolttá teszik. Egy rendeletmódosítás alapján a jövőben az állam minden eladó magyar cégre elővásárlási jogot kaphat. Magyar világszenzáció: olyan, mindig a talpára billenő testet épített egy diák és a professzora, amilyennek a létezését eddig elméletben sem sikerült bebizonyítani

A Bille Fotó: BME/Geberle Berci/

Külföld

Donald Trump látványos sértődése nélkül ért véget a hágai NATO-csúcs legfontosabb tárgyalása – a NATO-főtitkár egy ponton egyenesen apunak nevezte az amerikai elnököt. A katonai szövetség tagjai vállalták, hogy a jelenlegi 2 százalékról 2035-re 5 százalékra növelik védelmi kiadásaikat. Az Egyesült Államok elnöke kiállt a korábban megkérdőjelezett kölcsönös segítségnyújtás mellett.

Donald Trump és Mark Rutte Fotó: SEM VAN DER WAL/ANP via AFP

Az iráni háború repedéseket hozott a Trump körüli MAGA-világban. Az elnök onnan kapott dicséretet, ahonnan egyáltalán nem szokott, miközben a bírálat is szokatlan irányból érkezett. Az biztos, hogy a kampányban egyáltalán nem ezt ígérte – a bázis viszont egyelőre kitart mellette.