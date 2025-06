A Hatvannégy Vármegye magának foglalta le a Városháza Parkot a Pride idejére

A Mi Hazánk után a széljobber eszmetárs Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) is helyszínfoglalások sorával készül, és egész Budapest megtrollkodását tervezi a szombati Budapest Pride idejére. Állításuk szerint lefoglalták az Andrássy utat és azt az útvonalat is, amin a Pride menet is haladna a Városházától a Kiskörúton és a Szabadság-hídon át. És még egy sor további, nem részletezett közterületet: hidakat, tereket, utakat, rakpartokat. „Egy „spártai témájú” területfoglalást is beadtunk, sőt tartani fogunk egy autós felvonulást is! Információink szerint a Betyársereg is meg fog jelenni e hazafias gyűléseken, amit mi maximálisan támogatunk” - írják.

A HVIM péntek reggeli közleménye szerint mindezek mellett magába a Városháza parkba is gyűlést jelentettek be szombat délelőtt 11-re, a Pride idejére. Állításuk szerint a hatóságok jóváhagyásával, „a normalitás elfogadásának és a tradicionalitás védelmezésének jegyében”. A HVIM, miután jelezték, hogy ők is feljelentették Karácsony Gergely főpolgármestert, azzal fenyeget, hogy aki nem felel meg a „házirendjüknek”, azt a rendőrséggel eltávolíttatják. A közölt szabályaik szerint csak fehér, keresztény heteroszexuálisokat várnak.

„A Városháza parkban (is) mi fogunk gyűlni, és ahogy a Pride-rendezvénysorozatok kapcsán megszokhattuk, mi is Házirenddel készülünk… Ezen Házirend természetesen szent és sérthetetlen! A jogi helyzet az, hogy aki nem tartja be a szabályainkat, azt rendőri erővel eltávolíttatjuk, ezért kérjük, hogy csak az jöjjön el, aki az alábbiakat nem szegi meg! Fehér, keresztény (vallásos) és heteroszexuális férfiakat és nőket várunk a rendezvényeinkre. Aki nem ért egyet a tradicionális család fogalmával, a normalitás többezer éves alapvetéseivel, a HVIM céljaival, az nem kívánatos személy a rendezvényeinken, őket a rendezőink felszólítják távozásra, és kizárják a gyűléseink helyszíneiről”

- írják.

Kérdéseket küldtünk a BRFK-nak arról, hogy valóban bejelentettek-e gyűlést ezekre a helyszínekre, és milyen határozatok születtek ezekről, valamint hogy mit gondolnak arról, hogy a HVIM a rendőrséggel akarja eltávolíttatni azokat, akik nem felelnek meg a szélsőjobbos szervezet saját diszkriminatív szempontjainak - amint válaszolnak, megírjuk.