AZ ELTE dolgozói szerint a vezetés fenyegeti és megpróbálja elhallgattatni őket

Az ELTE dolgozói szerint az egyetem vezetése fenyegeti és megpróbálja elhallgattatni az egyetemi polgárokat, ha ők kérdeznének, vagy a kritikáiknak, aggodalmaiknak adnának hangot azzal kapcsolatban, hogy az ELTE a kormány szándékainak megfelelően váratlanul átveszi a HUN-REN négy kutatóközpontját.

„A HUN-REN négy kutatóközpontjának átvételére irányuló eljárás önkényes, és aláássa az egyetemi autonómiát. Az érintettek tudta nélkül hozott vezetői döntések elfogadhatatlanok... Az eljárás ebben a formában illeszkedik az egyetemi autonómia súlyos csorbítását eredményező korábbi kormányzati lépésekhez”

- áll abban az állásfoglalásban, amit az ELTE dolgozói közül idáig százan írtak alá.

Mint arról több cikkben is írtunk, júniusban, az egyetemi viszgaidőszak végén pár nap alatt lezavarták a magyar humán tudományok sokadik, de eddigi legnagyobb átalakítását, ami a magyar bölcsészet- és társadalomtudományi kutatások jövőjét bizonytalanná teszi. Az idáig egységes kutatóhálózatot szétszedték, és négy nagy kutatóközpontot átadtak a szintén rossz helyzetű, alulfinanszírozott ELTE-nek. A jövő évi költségvetés egyelőre biztosítottnak tűnik, de semmi garancia nincs rá, hogy ez később is így lesz, a kormányzat pedig rendre megkérdőjelezi a politikai ellenségnek nézett humán tudományok társadalmi-gazdasági hasznát.

A négy kutatóközpont átvételére formálisan az ELTE jelentkezett be, de erről a saját szenátusukat és dolgozóikat nem kérdezték meg. Az átalakítás ellen tiltakoztak a négy érintett kutatóközpont vezetői, a munkatársai 90 százalék feletti arányban mondtak nemet a változásra, a HUN-REN irányító testülete azonban egy botrányos ülés után, lemondások közepette mégis napok alatt a leválasztásukról döntött. A HUN-REN-t vezető Gulyás Balázs elnök házon belül többeknek arra utalt, hogy a döntés valójában a legmagasabb kormányzati szinten született meg.

Az átvétel az ELTE-n is komoly aggodalmat váltott ki, a szenátusi ülésen azonban a jövendő rektor csak tájékoztatást adott, a kérdést nem bocsátotta szavazásra. A vezetés a váltást saját kezdeményezésként adta elő, és arról beszéltek, hogy ez egy előremutató lépés az egyetem fejődése szempontjából. Az ELTE azt ígéri, hogy az átveendő kutatóintézmények önálló és megbonthatatlan intézmények maradnak a jövőben is, a kormánytól pedig valamiféle garanciát szeretnének a 2027 és azutáni finanszírozásra is. Az integráció pontos módja azonban még homályos, az ígéretekre garancia nincs, és sokan tartanak attól, hogy a párhuzamosságok felszámolásával előbb-utóbb jelentős elbocsátásokra kerülhet sor.

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara a Múzeum körúton Fotó: Wikimedia





Az intézetek átvételének folyamatát egy közös pénteki nyilatkozatban bírálta a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete és a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete ELTE-s szervezete is. Azt írták, hogy „egy ilyen horderejű átszervezés elindítása az érintett munkavállalók előzetes tájékoztatása és bevonása nélkül bizonytalanságot szül és feszültségeket kelt, a sok ismeretlen tényező sérti a

dolgozói önrendelkezést, és az évek óta szinte folyamatos átszervezések „hátráltatják a stabil és kiszámítható körülményeket kívánó tudományos munkát”.

Ennél jóval keményebben fogalmaz azonban a cikk elején már idézett ELTE-s dolgozói állásfoglalás. Ebben a júliusban hivatalba lépő új rektort, Darázs Lénárdot és a kancellárt nevesítve szögezik le, hogy egyikük sem kapott

„felhatalmazást a Szenátustól és az ELTE polgáraitól arra, hogy eljárjon és megkeresse a HUN-REN vezetését. Azaz téves az az állítás, hogy az ELTE kezdeményezte volna az eljárást.”

Az aláíró egyetemi dolgozók szerint „az egyetemi vezetők a kormány szándékának tolmácsolásával úgy viselkedtek, mintha nem egy egyetemet, hanem egy minisztériumi háttérintézményt vezetnének... Elfogadhatatlannak, és egyetemünk jövőbeli működése szempontjából rendkívül aggasztónak tartjuk továbbá, hogy a szervezeti integrációt úgy kívánják megvalósítani, hogy nemcsak nem tárgyaltak róla, de az eljárás ellen komoly, és szinte egyöntetű tiltakozás tapasztalható az érintett intézmények és az őket képviselő érdekképviseleti szervek, valamint a Magyar Tudományos Akadémia részéről” - írják.

„Egy ilyen eljárás során véghezvitt integráció óhatatlanul súlyos, orvosolhatatlan működési zavarokat okoz majd az ELTE-n”

- fogalmaz a nyilatkozat, mely így fejeződik be: „Az önkényes és kiszámíthatatlan következményekkel járó eljárás ellen tiltakozunk, és követeljük, hogy az ELTE vezetése kezdjen tárgyalásokat a fenntartóval a folyamat újraindításáról, és tegyen lépéseket a kialakult súlyos bizalmi válság megoldására.”