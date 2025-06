Németországban terjeszkedik Matolcsy Ádám barátja, akit öt éven keresztül tömött pénzzel az MNB

Már nem is igazi NER-es az a vállalkozó, akinek nincs valamire való külföldi érdekeltsége is, újabb és újabb karakterek lépnek be az elitklubba, melynek tagjai a határainkon túl is visznek egy vagy több bizniszt. Mészáros Lőrinc elsősorban Horvátországban terjeszkedik, van már fociklubja, almafeldolgozója, szállodája is, Boszniában pedig cementgyárat vásárolt magának. Tiborcz István, a miniszterelnök veje Spanyolország felé kacsingat, az ex-Mészáros-vő, Homlok Zsolt Lettországban és a cseheknél terjesztette ki kisebb cégbirodalmát, Matolcsy Ádám exjegybankelnökfi a New York–Dubaj tengelyen mozog, a barátjaként ismert Száraz István olasz bútorgyártó cégbe vásárolta be magát, azaz a Felis Magántőkealapot. Az állami propagandán tízmilliárdokat kaszáló Balásy Gyula mindeközben Floridában vett luxuslakásokat.

Most egy Matolcsy Ádámhoz közelinek tartott másik személy, a jegybanki alapítványok bizniszén is gyarapodó Somlai Bálint lépett be ebbe a „klubba”. Idén januárban megvásárolta a Münchenhez közeli, neubibergi székhelyű WOB Projektentwicklung GmbH-t. A 25 ezer eurós (jelenlegi árfolyamon számolva 10 millió forintos) törzstőkével rendelkező cég hivatalosan ingatlanok vételével, eladásával, valamint ehhez kapcsolódó tevékenységekkel foglalkozik.