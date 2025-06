Sabrina Carpenter lecserélte a hajhúzós albumborítóját egy kevésbé explicitre

„... és íme egy új, Isten által is jóváhagyott alternatív borító, ami már elérhető a webshopban.”

Ugyan Sabrina Carpenter énekesnő hivatalosan nem reagált az őt az elmúlt napokban szakmányban érő kritikákra, ezzel a némileg ironikus hangvételű üzenettel cserélte le az új albuma borítóját egy kevésbé támadhatóra.

i signed some copies of Man’s Best Friend for you guys



& here is a new alternate cover approved by God

available now on my website 🤍https://t.co/E7QJWhZsSb pic.twitter.com/Hl4xInhvnY — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) June 25, 2025

Amint arról mi is beszámoltunk: az énekesnő legújabb, Man's Best Friend című albumának eredeti borítóján egy férfi előtt térdel, aki a haját húzza. A közösségi médiaplatformok pedig túlzás nélkül felrobbantak, sokan egyenesen azt vetették Carpenter szemére, hogy romanticizálja a nők elleni erőszakot, és ezzel az alávetett pozitúrával még a feminizmus elmúlt X évének elért eredményeit is romba dönti.

Erről a képről van egyébként szó.

Ezt a borítót cserélte most le az énekesnő, méghozzá erre:

A cserét az énekesnő nem indokolta, sokan egyébként is egyfajta médiahekknek könyvelték el az eredeti, kifejezetten provokatív képet, mondván, Carpenter egyébként is kifejezetten csípős hangvételben szokott megnyilvánulni, ha férfiakról van szó, így nem tartották kizártnak, hogy most is csak valamilyen csavaros üzenetet akart felvezetni a térdelős képpel.

Hogy akkor most van-e csavar, és a fekete-fehér, szintén arctalan férfiba kapaszkodó Carpenter jól megadja-e a férfiaknak, vagy csak simán egy elbaltázott marketingkampányt cserélnek le egy olyanra, amiben kevésbé lehet belekötni, azt e ponton megtippelni nyilván nem lehet.

Bár ez ugye nem szokta megakadályozni a TikTokon, és egyebütt aktívan mindent megszakértő közönséget az ítéletalkotásban.

Sűrű hetek vannak a feminizmus mögött: nem csak Sabrina Carpenter albumborítója, de Sydney Sweeney fürdővizes szappanja és Bonnie Blue lefújt állatsimogatója is rengeteg vitát kavart. Ezekről egyben ebben a cikkben értekeztünk.

Időközben Sabrina Carpenter jelentkezett egy új kollaborációval: bemutatott egy italt, Dunkin’ Donuts-szal közösen, ez lett a Sabrina’s Strawberry Daydream Refresher. Van hozzá reklám is, amiben az énekesnő kétértelmű beszólásokkal népszerűsíti a forróságban üdítő italt.