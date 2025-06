Szuperluxus géppel utazik Szijjártó, amikor a „honvédségi” repülő nem elérhető

Tavaly július óta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számára 22-szer béreltek ki egy minden luxussal felszerelt magánrepülőt, írja az Átlátszó. A miniszter akkor él ezzel a lehetőséggel, amikor a honvédelminek nevezett, de szintén luxusgépeket más használja, menetrend szerinti járatokkal pedig már régóta nem bajlódik Szijjártó. Ez a luxusgép az OE-IIS osztrák lajstromjelzésű repülőgép, ami egy Gulfstream G-V típusú ultra nagy hatótávolságú luxus jet. A miniszter nem csak amerikai és ázsiai utakhoz vette igénybe ezt a gépet, de egyszer Belgrádba is ezzel ment. Az Átlátszó azt is írja, hogy még a tengeren túli utakat is meg lehetett volna tenni egy kisebb és olcsóbb géppel, úgy viszont meg kellett volna állni tankolni, ami akár 45 perces kiesést is jelenthet.

A repülő felszereltségét jelzi, hogy ugyanilyen gépet használ a kuvaiti királyi család. Akár 16 utas is elfér rajta, de kényelmesen lehet aludni is a gépen – igaz fekve már csak hatan tudnak utazni. Azt, hogy mindez mennyibe került nem tudni, mert egy tavalyi törvénymódosításra hivatkozva a minisztérium ezeket az információkat nem adja ki – biztonsági és szuverenitásvédelmi okokra hivatkozva.