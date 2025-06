Visszafordultak az üzemanyagárak: két napon belül két látványos csökkenés jön

Míg a június második fele az akkor épp eszkalálódó közel-keleti válsághelyzet miatt az üzemanyagárak emelkedéséről szólt, az elmúlt két napban fordult a kocka – és az árváltozás iránya is. A Mol előbb csütörtökön, majd pénteken is a nagykereskedelmi árak csökkentéséről döntött, mivel a napi ármódosítás bevezetése lehetővé tette a rugalmasabb reagálást a volatilis piaci folyamatokra.

A kutakon a benzinár a literenkénti 605 forintos szint közelében tetőzött, míg a gázolaj ára 612 forint volt a hét közepi csúcson. Azóta előbb mától csökkent 5 forinttal a benzin, 2 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára, majd a Mol azt jelentette be, hogy holnaptól a benzin beszerzési ára további 5 forinttal, míg a gázolajé 9 forinttal csökken, írja a Holtankoljak.hu.

A benzinkúti árak ettől eltérően is mozoghatnak, ezt már az elmúlt hetekben is láthattuk, amikor a beszerzési ár dinamikus növekedésének csak egy része jelent meg a kiskerárakban, így lehet, hogy most az árcsökkentés egy részét is lenyelik a kutasok. Mindenesetre ha a nagykereskedelmi ár teljes csökkenése beépülne a kutak áraiba, akkor szombattól átlagosan 593 forintért tankolhatnánk a benzin és 595 forintért a dízel egy literjét.

Illusztráció: Ying Tang/NurPhoto via AFP