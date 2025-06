Vitézy Dávid kíváncsi, hogy vajon mire büszke Lázár János

„Lázár János is posztolhatna ma arról, hogy mire büszke. A magyar vasút állapotára például?”, kezdi legutóbbi Facebook-bejegyzését Vitézy Dávid. Ahogy arról mi is írtunk, a Pride napján, ami most Budapesti Büszkeség néven fut, a fideszes politikusok azt kaphatták ukázba Rogánéktól, hogy mutassák meg ők, mire büszkék. A legtöbbször gyerekekkel közös fotókat posztoltak, de Menczer Tamás például a magyar zászlóval fotózkodott.

Vitézy ennek apropóján lett kíváncsi Lázár büszkeségére. A bejegyzéshez csatolt képen „nem egy gyülekezési jog hatálya alá tartozó eseményt” ábrázol, hanem „az órák óta zajló vonatpótlás Magyarország első számú fővonalán.

Sokan 2-3 órákat vártak pótlóbuszra, miközben Lázár év elején bejelentette, hogy idén nyáron minden másként lesz. „Így, az egymás utáni negyedik nyári hétvégén, amikor összeomlik a vasúti közlekedés műszaki hiba miatt valamelyik kiemelt fővonalon, és az utasok tájékoztatása vagy a pótlás szervezése sem megy kielégítően, azért kimondhatjuk: a 10 pontos nagy vállalás a plakátkampány ellenére megbukott”, írja Vitézy.