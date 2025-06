Ízig-vérig fideszes politikust sikerült találnia a kormánynak, amikor szakértőt keresett a főváros átvilágítására

Június közepén indult útjára a magyar internet újabb fölöttébb ígéretes tartalma, a Fővárosi átvilágítási szakértő Facebook-oldal. Szakmaiságban láthatóan máris fényéveket ver Lezsák „A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet És Levéltár Módosított Munkatervéről Egyeztettünk” Sándor hivatalos oldalára.

Kár, hogy az emberi oldal hasonló kidomborítása még várat magára. Bár az a fotó, amelyen a Szakértő a korzózó szicíliai nyugdíjasokat idéző napszemüvegben, a pénzügyesek arcáról letörölhetetlen fájdalmas mosollyal a városháza Pride- és ukrán zászlaja előtt pózol, azt ígéri, hogy itt a Hende Csaba-i értelemben vett emberi pillanatokat is megosztja majd velünk, noha egyelőre még a nevét is titokban tartja. Az oldalon ilyen, a hivatalos bikkfanyelv legszebb hagyományait idéző személytelen mondatok sorakoznak, mint hogy: „A szakértői munka megkezdésének feltételei kialakításra kerültek.”

A hivatalos Facebook-oldalon következesen csak annyi szerepel, hogy Fővárosi átvilágítási szakértő. Sehol egy életrajz, sehol egy magánszemély neve, a Facebook-névjegyen is csak a kategóriába sorolás áll: Pénzügyi tanácsadó, míg „Az oldal átláthatósága” menü olyan kurta, hogy instant Halász János-beavatkozásért kiált. Mondhatnánk, hogy érthető is ez a napszemüveges, névnélküliséges anonimitás, egy komoly közgazdász, az átvilágítások szakértője a maga rendíthetetlen szakmai talapzatáról miért is akarna politikai csatározásokban szerepelt vállalni.

Hiszen a feladata igencsak érzékeny: a főváros és a kormány pénzügyi háborújában kell pártatlanul, csakis a közgazdasági, pénzügyi, számviteli tények talaján állva igazságot tennie.