A Mészáros-Várkonyi házaspár egy közös bankszámláról 1,6 milliárdot utalt a közös cégbe

Néhány héten belül 1,6 milliárd forintot utalt be egy cégbe közös számlájáról az ország leggazdagabb embere és felesége. Az egyelőre nem egyértelmű, hogy a pénzt mire fordítják, de a közös vállalatban elég szépen gyűlik a vagyon, írja a G7. Ez a cég az Ekho Belvedere Kft., ami egyébként a házaspár Széchenyi-hegyi otthonát is birtokolja. Nem ez azonban az egyetlen vagyonelem a cégben.

Várkonyi Andrea és férje, Mészáros Lőrinc Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Most pedig újabb jelentős összeggel gyarapodott ez a közös cégbe pakolt vagyon. Idén márciusban és májusban ugyanis két részletben összesen 1,6 milliárd forintot tettek be a cégbe. Bár papíron külön-külön teljesítették a befizetést, az ezt igazoló dokumentum szerint mindkét utalás a házaspár közös bankszámlájáról érkezett a cégbe. A lap próbálta megtudni, milyen célt szolgál ez a forrás, választ viszont nem kaptak.

A kft.-be tavaly két felcsúti ingatlant is betettek. Az egyik, valamivel több mint egy hektáros telekingatlant alig több mint 10 millió forintért számolták be, míg a másik, ennél is nagyobbat 101 millióért. Mivel ezen ingatlanok környékén építkezési munkák folynak, így elképzelhető, hogy ezt a projektet fedezi majd a pénz.

A G7 szerint nemcsak ingatlanok és pénz, de egy jacht is közös tulajdont képez. A magyar cég által gyártott, Wia 435 típusú elektromos jachtot ugyanis 2023-ban éppen Valentin-napot tette a cégbe a házaspár, amit „motoros hajóként” 50 millió forintra értékeltek.