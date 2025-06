Minden idők egyik legvagányabb felütésével kezdte az Orbán Viktor miniszterelnökkel „készített” „exkluzív” „interjúját” Gönczi Gábor. A Tv2 „riportere” nem lacafacázott, a NATO- és az EU-csúcs, valamint a Pride „tanulságainak” összefoglalása végett szervezett „beszélgetést” a legaktuálisabb „sztorival” kezdte, azzal, hogy a miniszterelnök maga is interjúzott egyet, mégpedig Kapu Tibor magyar űrhajóssal.

„Jól áll önnek ez a szerep, nem tudtuk, kiváló újságíró lenne, miniszterelnök úr” – csapott oda kezdésként, amire Orbán annyit tudott mondani, hogy: „Kérdezni könnyebb, mint válaszolni, ezt már megtanultam.”

Gönczi tovább keménykedve azt mondta, most mindenki Kapu Tibor szeretne lenni, „Ön is Kapu Tibor szeretne lenni?” Mire Orbán: „Mindenkinek vannak gyerekkori álmai, nekem is. Egyszer jó lett volna, vagy jó lenne az egészet egyben látni. Nemcsak Magyarországot, nemcsak a falunkat, a fővárost, az országot, sőt nemcsak a kontinensünket, hanem az egész Földet egyszerre egyben, az szerintem fantasztikus lehet.”

A Kapu-kérdés az „interjú” végén még egyszer előkerült, Gönczi ekkor se fukarkodott a keménykedéssel, mondván: „Ígértem, hogy egy mondatban még visszatérünk Kapu Tiborra, ön beszélgetett vele, és ez az interjú már kint van az interneten, egyébként nagyon jó kis beszélgetés...” „Köszönöm” – vágott a „riporter” szavába Orbán Viktor.

Az Orbán-interjú ezekkel a Gönczi-szavakkal ért véget: „Tehát Kapu Tibor odaföntről figyel ránk, Donald Trump a NATO-ban és Amerikából, ön pedig itt nálunk...” „Én pedig a Karmelitából próbálkozom” – szerénykedett a miniszterelnök.

A Tv2 Orbán-interjújának „tartalmi” részéről szóló összefoglalónkat itt találják, Orbán Viktor Kapu Tiborral lefolytatott „egyébként nagyon jó kis beszélgetése” pedig itt tekinthető meg: