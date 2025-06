Megöltek két tűzoltót bevetés közben az amerikai Idaho államban

Két tűzoltó meghalt az amerikai Idaho államban vasárnap, miután egy mesterlövész rájuk támadt. A tűzoltók éppen egy hegyvidéki területen keletkezett tüzet oltottak, amikor lelőtték őket. A hatóságok egy gyanúsított holttestét megtalálták a hegyen, közelében egy lőfegyverrel.

A tragédia az észak-idahói Coeur d'Alene város melletti erdőben történt. A hegyvidéki terület népszerű a turisták, a hegyikerékpárosok és a motorosok körében is.

A tűzoltók egy erdőtűz miatt mentek a területre. Miután megtámadták őket, rádión kértek segítséget. Egyikük azt mondta, hogy egy tűzoltóautó mögé bújtak. De azt is lehetett hallani a rádión, hogy arról beszélnek, valaki szándékosan gyújtogathatott.

Rendőrök a támadás helyszínén Fotó: Young Kwak/REUTERS

A hatóságok egyelőre nem hoztak nyilvánosságra információkat a holtan talált gyanúsítottról. A helyi seriff először felvetette a lehetőséget, hogy több lövöldöző is lehetett. Később azonban a megyei bizottság egyik vezetője azt mondta, a hatóságok megerősítésre várnak azzal kapcsolatban, hogy a támadást egy személy követte el. A seriff szerint a lövöldözés során nagy teljesítményű puskákat használtak.

A két halott tűzoltó mellett egy harmadik személyt is kórházba szállítottak. Állapotáról nem közöltek információt, de a tűzoltók nemzetközi szövetsége szerint egy tűzoltót megműtöttek.

A helyi hatóságok mellett az FBI is beszállt a nyomozásba. Brad Little idahói kormányzó pedig elítélte a támadást. (via The New York Times)