Mészáros Lőrincék a kocsi.hu hirdetéséhez védették le „gondolom, nem gyalog” mondatot

Miután kiderül, hogy Mészáros Lőrinc levédetné azt a „gondolom, nem gyalog” mondatát, amit a 444-nek mondott a Bajnokok Ligája-döntőre menet Münchenben, a Telex kiderítette, hogy Mészárosék a „Kocsi.hu. Gondolom nem gyalog.” szlogen kedvéért adták be a kérelmet.

A kocsi.hu-t működtető cég, a Kocsi.hu Informatikai Kft. az Opten szerint 2024-ben még csak 23 millió forint forgalmat ért el, de 392 millió forintos adózott veszteséget szenvedett el – írja a Telex, ami szerint a céget korábban ismert netpiaci befektetők, magánszemélyek, például az Ingatlan.com birtokolták, de 2024-ben átvette a Budapest Lízing Zrt, az MBH lízinges ága, és azóta a kocsi.hu címe is megegyezik a lízingcég címével.

A lap azt írja, a kocsi.hu végső tulajdonosait elnézve ez az egyik legfontosabb cég az országban, hiszen tulajdonos benne az állam, illetve egy csomó magántőkealap (Global Alfa, Aurum, Metis, Shihon), köztük olyanok, amik Mészáros Lőrinchez, de a címek (Pusztaszeri 59.) alapján olyanok is, amik az MNB-ügyben felbukkanó magánbefektetői körhöz kötődnek. A Telex szerint a kocsi.hu „emblematikus körében valójában az MBH részvényeseit tisztelhetjük”.

Mészáros Lőrincnek több autós érdekeltsége is van, például flottacég és szervizcég is. Mivel a csoportban elsősorban a WhiteDog, azaz Mészáros Lőrinc feleségének, Várkonyi Andreának a cége készíti a kreatívokat, a család ítélhette annyira sikeresnek a valóban országosan is elterjedt „gondolom, nem gyalog” mondatot, hogy levédették. Csak nehogy a lápkét is levédessék!

Az ország leggazdagabb embere és felesége egyébként Zalakaroson jótékonykodott: az eltérített közpénzből keletkezett dollármilliárdos magánvagyonukból 200 millió forintot adtak rászoruló családok üdülésére.