13 évet kapott Sojgu helyettese, az egyik legkorruptabb orosz tábornok

13 éves börtönbüntetésre ítélte a moszkvai bíróság sikkasztás és pénzmosás miatt Timur Ivanovot, a korábbi orosz hadügyminiszter-helyettest. Járulékos büntetésként 100 millió rubel pénzbírsággal is sújtották (ez nagyjából 400 millió forintnak felel meg), és a már korábban letartóztatott családtagjainak összes vagyonát az állam konfiskálta. Emellett gigantikus, négymilliárd rubelnyi kártérítés megfizetésére is kötelezték Ivanovot és a szintén elítélt korábbi beosztottját.

Timur Ivanov a 2024 április letartóztatása után. Fotó: HANDOUT/AFP

Ivanov évekig a leggazdagabb tábornoknak számított Oroszországban. Ő felelt a védelmi minisztérium közbeszerzéseiért, amiből bőven jutott neki is: Alekszej Navalnij tényfeltáró csapata is rendszeresen foglalkozott a Moszkva környékén épített családi ingatlanjaival és a volt felesége luxuséletmódjával a francia Riviérán.

A botrányok ellenére Sojgu miniszter közeli embereként Ivanov az Ukrajna elleni invázió első két évében is érinthetetlennek számított. Továbbra is ő irányította a nagy összegű védelmi beszerzéseket, de az építkezéseket és felújításokat is: hozzá tartozott többek között a földig rombolt Mariupol újjáépítése és a Bajkonur utódjának szánt és ugyancsak rubeltízmilliárdokat emésztő Vosztocsnij űrközpont is.

Timur Ivanov, Vlagyimir Putyin és Szergej Sojgu 2018-ban Fotó: ALEXEY NIKOLSKIY/AFP

A törés 2024 április 23-án következett be, amikor csúcstábornoki egyenruhájában tartóztatták le és állították elő. A vád szerint Ivanov „bűnszövetkezetet szervezett annak érdekében, hogy illegális jövedelemre tegyen szert a honvédelmi minisztérium által megrendelt munkák vállalkozói és alvállalkozói szerződéseinek terhére”.

Mindez csak az első, bár igen látványos lépés volt a hadseregen belüli korrupcióval leszámolni akaró letartóztatási hullámban. Ivabov után az orosz vezérkari főnök helyettesét, a hadsereg egyik vezérőrnagyát, más magas rangú parancsnokokat és kenőpénzek fizetésével gyanúsított üzletembereket is letartóztattak. Néhány hét múlva Sojgu hadügyminiszternek is mennie kellett.

A bíróság most Ivanovot sikkasztás miatt ítélte 13 évre, méghozzá a kercsi átkelőhöz szükséges kompok beszerzésével, valamint 3,9 milliárd rubel banki kivvétele miatt. ezzel még nincs vége, az ellene folyó vesztegetési ügyben ugyanis még nem született döntés.

(Meduza)