A Fidesz egyre mélyebbre ássa magát a Pride-magyarázatokkal

Mesterterv?

2022-es népszavazás > szombati Pride?

A fideszes bölcsesség győzött az ellenzéki erőszak felett?

A Fidesz és a holdudvara igyekszik megindokolni, hogy miért ők jöttek ki győztesen abból, hogy a betiltás ellenére is több mint százezren voltak a Pride-on.

De egyelőre mindegyik magyarázat inkább ront a helyzetükön, semmint javítana.

A hétvégén lezajlott minden idők legnagyobb magyarországi Pride-ja úgy, hogy előtte a Fidesz fél éven át tartó gigakampányt épített arra, hogy az amerikai elnökváltás után ilyen már nem lehet Budapesten. Alkotmányt módosítottak, törvényt hoztak, kamerarendszereket telepítettek. Kincsem parkoztak, külföldi politikusokat fenyítettek, Lázár legendás videóval vetette be magát a témába. Mindezt nem mellékesen úgy, hogy a közvélemény-kutatások mindegyike azt mérte ezalatt a fél év alatt, hogy a kormánypárt népszerűsége folyamatosan csökken.

A Fidesznek ebből kellene a lehető legkisebb arcvesztéssel kijönnie.

A Mesterterv

A fideszes holdudvar elemzői és propagandistái látványosan bevédték Orbán Viktort, aki természetesen sosem szenved politikai vereséget, nem igaza van, hanem igaza lesz, és olyan 4D sakkot játszik, amit csak ő lát át.

A Mandiner szerzőjének logikája szerint Orbán nagy terve az volt, hogy rámutasson: a Pride és az ellenzék egy és ugyanaz. Márpedig, folytatódik a gondolatmenet, a Pride-ot az emberek többsége ellenzi, ebből következően az ellenzék is óhatatlanul is kisebbségi pozícióban marad. Erre csatlakozott aztán rá a Nézőpont Intézet is.

A magyarázattal van pár probléma. Egyrészt ha így volt (lett volna), a főnök elfelejtett róla szólni a beosztottaknak, beleértve a Karácsony Gergelyt és a külföldi politikusokat a Pride-tól mindenképp eltántorítani akaró igazságügyminisztert vagy az épp az emberek elé kiálló, őszinte politikus brandjét vivő Lázárt, akikből így telibe csinált hülyét Orbán. Lázár ráadásul a gyerekét is belehúzta az ügybe. Tavaly év végén az illetékes államtitkár még azzal haknizott, hogy a gyermekvédelem nem politikai show-műsor, Szentkirályi Alexandra még utólag is azt mondta, hogy nem tud semmiféle mestertervről, kényszerűen ellentmondva ezzel a fideszesek felé terített propagandának.

Nem biztos, hogy egy jó vezető ismérve az, hogy mindenkiből, aki érte dolgozik, bohócot csinál.

A másik probléma ezzel, hogy ha így lenne, akkor az azt jelentené, hogy a Fidesznek az egész Pride, az egész gyermekvédelem nem volt más, mint egy tisztán belpolitikai manőver, hogy az ellenzéket belekényszerítse egy kisebbségi álláspontba. Ha így volt, akkor hazugság volt, hogy a gyerekekről szól minden, hiszen a hatalomtechnikáról szólt minden, a gyermekvédelem csak egy cinikus, hazug eszköz volt.

Mármint persze, ha így volt, és nem az történt, hogy Orbán mégiscsak egy politikai vereségbe nézett bele csúnyán.