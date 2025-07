A győri Audit is utolérte a német autóipar válsága, több száz ember munkahelye szűnhet meg

2023 és 2024 után idén is csökken a motorgyártás volumene Győrben.

Egy általunk látott dokumentum szerint 2025 első öt hónapjában 10 százalékkal esett vissza a Győrben gyártott motorok száma 2024 hasonló időszakához képest.

Nagy a bizonytalanság, a következő időszakban több száz ember munkája válhat feleslegessé a gyártásban.

A piaci tendenciákból nem látszik, milyen munkát lehetne adni azoknak, akiket érint az Audi gyengélkedése.

Többről van szó, mint a szokásos ipari ciklikusság, bújtatott csoportos leépítésről beszélnek.

A visszaesés Németországot is komolyan érinti, de hiába magasabbak az ottani költségek, a hazai munkahelyekre kiemelten vigyáz a Volkswagen, erősek a szakszervezetek, és a politikának is van beleszólása az üzleti döntésekbe.

Az elmúlt hetekben a 444-hez olyan információk jutottak el, hogy már az egészen közeli jövőben több százan távozhatnak a győri Auditól. Az általunk látott információk és dokumentumok arról szólnak, hogy a motorgyártás több szegmensében jelentősen csökkentik a műszakok számát, azaz kevesebb munkatársra lesz szükség. Egyes szegmensek gyártása meg is szűnhet, és nem utal semmi arra, hogy a most kieső munkaerőre akár középtávon ismét szükség lehet. „Jelenleg egy-két gyártósort leszámítva az összes többi sorsa bizonytalan, vagy meg van pecsételve, és csak idő kérdése, hogy mikor zárnak be” – fogalmazott a motorgyártásra rálátó forrásunk.

Úgy tudjuk, a visszaeső kereslet és az amerikai piac bizonytalansága miatt több műszakkal csökkentik a benzines V6 Otto motor és az R4-es benzinmotor gyártási kapacitását, az év második felében pedig teljesen megszűnhet a dízel R4 TDI gyártása. Jelentősen, évi több mint százezer darabbal csökkenhet idén a MEB Eco és a PPE elektromos platformok gyártása is Győrben a korábbi tervekhez képest.

Egyenként rákérdeztünk ezekre az információkra az Audi Hungariánál, de semmilyen választ nem kaptunk. Azt az értesülésünket sem kommentálta az Audi Hungaria, hogy a PPE elektromos platform sorozatgyártása az ígért 2023 helyett csak idén év elején indult be, és már vissza is kellett venni a termelésből – miközben az állam milliárdokkal támogatta a gyártósor felépítését.

Annyit közöltek csak, hogy a szintén elektromos MEB Eco sorozatgyártásának megkezdését 2026 év elejére tervezik, és hogy idővel nemcsak az elektromos hajtásláncokat, hanem azok összetevőit is Győrben fogják gyártani. Azt is elárulták, hogy a C-BEV elektromos motor gyártása megszűnt, viszont kihangsúlyozták, hogy a „belső égésű motorok gyártása még sokáig marad az Audi Hungaria termelési programjában”, és hogy a legújabb Audikba is gyártanak motorokat Győrben – bár a kérdéseink nem erre vonatkoztak.

A szóban forgó műszakcsökkentések együttesen több száz ember munkáját tehetik feleslegessé. Úgy tudjuk, Győrben hosszabb nyári leállással terveznek, de ez is csak részmegoldás lehet, mert a piaci tendenciák nem kedvezőek. Egy általunk látott dokumentum szerint 2025 első öt hónapjában 10 százalékkal csökkent a Győrben gyártott motorok száma 2024 hasonló időszakához képest. Ezzel kapcsolatos kérdésünkre az Audi Hungaria annyit válaszolt, hogy az idei termelési számokat majd csak januárban publikálják. A hivatalos adatok szerint 2024-ben is kevesebb motor jött ki Győrből, mint 2023-ban.

„Ebben csak az a meglepő, hogy nem öt évvel korábban kezdődött a győri Audi-gyár termelésének csökkentése” – mondta a 444-nek Konrad Popławski, a varsói Keleti Tudományok Központjának projektvezetője, amikor megosztottuk vele az Audiból hozzánk eljutott információkat. Ezek jelentős visszaesésről, egyes gyártósorok részleges vagy teljes leállásáról és több száz fős távozásokról szólnak.