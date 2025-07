Cipőt adnak azoknak, akik magukra varratják a Balázs Kicks logóját, Azahriah keményen beszólt az akcióra

„Már több ember írt nekem, hogy ha magára tetováltatja a BALAZS KICKS logóját, akkor vajon mit kap érte cserébe... Szóval úgy döntöttem, az, aki magára tetováltatja a logót, választhat magának egy 100 000 forint értékű cipőt. Mielőtt megcsinálnád, vedd fel velünk a kapcsolatot, megbeszéljük a részleteket...” – írta Pachert Balázs, a sneakerekkel foglalkozó Balázs Kicks tulajdonosa az Instagramon még a múlt héten.

A marketingakció elég nagy visszhangot kapott, az egy nappal későbbi bejegyzés szerint több mint 400-an írtak, hogy felvarratnák a logót. Az ötlet azonban nem mindenkinek tetszett, a Blikk vette észre, hogy a zenész Azahriah kommentben írt kritikát:

„Százezer forintos cipő vs. szégyenérzet tőled magad felé, szorozva mélységes megvetés mindenki részéről. Nehéz kérdés.”

A többek között Gyurcsány Ferenccel és Szijjártó Péterrel is közös videót készítő Pachert a Blikknek azt mondta, Azahriah hozzászólása szerinte nem nekik szólt, hanem csak azokat szerette volna elgondolkodtatni, akik egy olyan fontos kérdésben döntenének elhamarkodottan, mint egy tetoválás.

„Noha több ezren jelentkeztek, az eredeti elképzelés is az volt, hogy olyan résztvevőt válaszunk ki a közösség tagjai közül, aki már elmúlt 25 éves és több tetoválása is van már, éppen azért, hogy kikerüljük azt, hogy valaki meggondolatlanul döntsön. De jelentkezett a felhívásunkra olyan influenszer is, aki ingyen a bokájára varratná a logót, és a cipő árát jótékony célra, egy állatmenhely számára ajánlaná fel” – mondta hozzátéve, hogy átgondolják, hogy egyáltalán végigvigyék-e az akciót.