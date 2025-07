Először beszélt telefonon Putyin Macronnal 2022 ősze óta

A kijevi vezetés felfegyverzésével a nyugati országok csak elhúzzák a harci tevékenységet Ukrajnában – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök Emmanuel Macron francia elnöknek. A két államfő közel három év után először telefonált egymással, legutóbb 2022. szeptember 11-én beszélt egymással.

A mostani, 2 órás beszélgetésen a Kreml által kiadott hivatalos tájékoztató szerint Putyin arról beszélt, hogy a Nyugat elnyújtja a harcokat, amikor a kijevi rezsimet fegyverekkel látják el, a tartós rendezéshez pedig „a konfliktus kiváltó okait kell megszüntetni”, vagyis az új területi realitásokat kell figyelembe venni. Macron tűzszünetre és a konfliktus lezárását célzó tárgyalások megkezdésére hívta fel az orosz elnököt.

A Kreml tájékoztatása szerint Putyin és Macron megvitatták a közel-keleti helyzetet is különös tekintettel az iráni-izraeli konfliktusra és az amerikai bombázásokra, és egyetértettek a diplomáciai rendezés szükségességében, ahogy abban is, hogy tiszteletben kell tartani Irán jogát az atomenergia békés felhasználására, ugyanakkor Teheránnak az atomsorompó-egyezményből fakadó kötelezettségeit is teljesítenie kell, beleértve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) való együttműködés folytatását is. A hivatalos közlemény szerint a két vezető elhatározta, hogy összehangolják erőfeszítéseiket, és a közeljövőben folytatják az egyeztetést. (MTI)