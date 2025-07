Kritikus állapotba került a magyar börtönben éhségsztrájkoló német aktivista

Annyira leromlott a magyar börtönben éhségsztrájkoló német baloldali aktivista egészségi állapota, hogy átszállítják egy börtönkórházba, írja a Spiegel. A 24 éves Maja T.-t, akit azzal gyanúsítanak, hogy két éve részt vett az úgynevezett becsület napja résztvevői elleni támadásokban, tavaly júniusban adta ki Németország Magyarországnak – mint utólag kiderült, jogtalanul. A német alkotmánybíróság szerint ugyanis a kiadás sértette a 24 éves aktivista alapvető jogait, és a berlini bíróság, amely engedélyezte az eljárást, nem tisztázta megfelelően, hogy a gyanúsítottat Magyarországon milyen körülmények között tartják majd fogva. Maja június elején kezdett éhségsztrájkba, döntését akkor azzal indokolta, hogy

„Nem vagyok hajlandó tovább elviselni ezt a tűrhetetlen helyzetet, és várni egy olyan igazságszolgáltatás döntésére, amely az elmúlt hónapokban szisztematikusan megsértette jogaimat. Ezért (...) éhségsztrájkba kezdek.”

Elmondása szerint a magánzárkában három hónapon keresztül éjjel-nappal videómegfigyelés alatt tartották, hét hónapig a cellán kívül és néha még bent is bilincsben volt. Azt írja, óránként ellenőrizik a celláját, még éjszaka is, amihez lámpát is gyújtanak, és káoszt hagynak a szobában, ahova nem jut elég napfény sem.

„Naponta motozásnak vetnek alá, amelynek során teljesen meztelenre kell vetkőznöm. (...) A zuhanyvíz hőmérséklete nem szabályozható. A cellámban állandóan poloskák és csótányok vannak. Nem biztosítanak elegendő, egészséges és friss élelmiszert”

– sorolta.