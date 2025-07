Világrekordot döntő szélsőjobbos háborús hős miatt a hétvégén nem szabad Zágráb felé menni a tengerre

Nem elég, hogy szombaton megdőlhet a horvát melegrekord, Zágráb és környéke aznap szinte átjárhatatlan lesz.

Félmillió ember előtt lép fel az 1991-es honvédő háborúban fegyverrel harcoló, egy, a frontvonalon készült videóklippel berobbanó Marko Perković Thompson.

Az 1991 és 1995 közötti horvátországi háborúban a második világháborús horvát nácizmus és a hazaszeretet határai sokszor elmosódtak.

Mindez legtisztábban a becenevét egy amerikai géppisztolyról kapó Perković koncertjein figyelhető meg.

A magyar sajtóban körbement hétfőn egy figyelmeztetés arról, hogy egy zágrábi óriáskoncert miatt péntektől vasárnapig hatalmas dugók várhatók a horvát főváros környékén. Térképet is közöltek arról, hogyan érdemes kerülni. Ráadásul egy 75 éves melegrekord is megdőlhet szombaton a helyi sajtó szerint. 1950-ban azon a napon olyan meleg volt, hogy még az árnyék sem adott enyhet.

Egy nap alatt világcsúcsot döntöttek

Marko Perković Thompsonnak a koncertje csakugyan óriási lesz. Amikor áprilisban megnyitották az online jegyvásárlási lehetőséget, egyetlen nap alatt 281 774 jegyet adtak el. A vége félmillió lett. Felfoghatatlan szám ez annak fényében, hogy a fizetős koncertek eddigi rekordját 225 173-mal tartotta az olasz Vasco Rossi modenai koncertje 2017-ből. A második helyen amúgy egy másik délszláv zenekar, a Bjelo Dugme áll, akiknek koncertjére 220 ezren mentek el a belgrádi lóversenypályára. (Ingyenes koncerteken három és félmillió fölötti nézővel Rod Stewart 1994-es riói és Jean-Michel Jarre moszkvai koncertje tartja a csúcsot.)

Akárcsak Belgrádban a Bjelo Dugme, Zágrábban a Marko Perković Thompsonja is a második világháború után épült lóversenypályán lép fel. Egy gigantikus, soha be nem fejezett létesítmény ez, a Horvát Olimpiai Központ részeként építették fel. Egymillió ember is volt már itt, igaz, nem fizetős koncerten. 1994-ben II. János Pál pápa szentmiséjére látogatott ki ennyi ember az akkor még háborús Horvátországban. De volt már itt Rolling Stones, Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers és Metallica koncert is, igaz, jóval kevesebb ember előtt. Magyaros sztori, hogy a 2010-es években megpróbálták bezáratni az eléggé lepattant létesítményt, hogy a helyén megvalósuljon Zagreb City-projekt, aminek pont az lett a sorsa, mint az ötvenes években a Horvát Olimpiai Központnak.

Félmillió usztasa Horvátországban?

Mindezeknél jóval izgalmasabb a csúcsdöntő, Marko Perković Thompson személye, akiről akár azt is mondhatnánk, hogy egy tőről metszett náci, hiszen dalaiban találkozni a magyar nyilasok horvát megfelelőjének, az usztasáknak a köszöntésével. Szövegei és stílusa sérti a zsidókat, szerbeket, cigányokat, azokat a népcsoportokat, akik a második világháború alatt tömegesen lettek az usztasák áldozatai. Koncertjein az usztasák szimbólumait használja, és előfordul, hogy a szerbek kiirtására buzdít. Svájcban, Németországban és Szlovéniában tiltották már be koncertjét.

Egy 2019-es felvételen Fotó: -/AFP

Ezek szerint félmillió usztasa érzelmű ember van a mindössze 3,5 milliós Horvátországban? De még ha ideszámítjuk a koncertre szintén nagy számban érkező határon túli horvátokat (Bosznia-Hercegovinában 544 ezer, Németországban 500 ezer, Ausztriában 220 ezer horvát él), akkor is bődületes szám a félmillió. A válasz ennél jóval bonyolultabb.