A Beszélgetések fontos dolgokról nevű órán azt tanítják a gyerekeknek, hogy Mariupol felszabadult a nácik uralma alól

Mariupol 2022 tavaszán került orosz kézre több hónapos ostrom után.

A szinte teljesen megsemmisült városban a romokat sokszor a holttestekkel együtt rakodták teherautókra.

A csapokból az egészségre ártalmas sárgás víz folyik, ha éppen nincs vízhiány.

Az iskolai tananyag a szovjet időket idézi.

Az életükkel játszanak azok az emberek, akik, bár ukrán érzelműek, mégis a városban maradtak, és a kijevi hírszerzésnek dolgoznak.

„Ebbe a tucatnyi nemzetiségű, előítéletekkel terhes kikötő- és iparvárosba valóban az internacionalizmus levegőjét hozta az októberi forradalom – írta az akkoriban Zsdanovnak, ma ismét Mariupolnak nevezett városról egy 1973-as cikk szerzője az Ország-Világban. – Ma Zsdanov – ez a város új neve – városi tanácsában vállvetve dolgoznak ukránok, oroszok, görögök, zsidók, beloruszok, tatárok, örmények, bolgárok és lettek. (...) A csaknem félmilliós Zsdanov különböző nemzetiségű lakosságának képviselői a kerületi és a városi tanácsban is együtt munkálkodnak. A vasasok és kikötői munkások modern városa soknyelvű, egyszívű város.”

Nem tudjuk, hogy ebből a korabeli propagandacikkből mi volt az igaz, ahogy azt sem, hogy mi történik manapság a régi nevét 1989-ben visszakapó városban. Az orosz invázió előtt 425 ezres, ma 120 ezresre becsült várost több hónapos ostrom után 2022 májusára foglalták el az orosz csapatok. Az ostromban tízezrek haltak meg, az épületek 90 százaléka jelentős sérülést szenvedett vagy megsemmisült. A város elfoglalása azért volt kulcsfontosságú az oroszoknak, hogy össze tudják kötni Oroszországot a Krím-félszigettel, és orosz beltengerré változtassák az Azovi-tengert.

A 19-20. század fordulóján egy angol és egy francia-belga részvénytársaság két vasművet létesített, ezzel meghatározták a Krímből áttelepült görögök alapította város későbbi sorsát is. A város gyorsan növekedett, a szovjet időkben a vasműveket államosították, és a Kalmiusz folyó túlpartján létrehoztak egy újabb nagy acélkohászati kombinátot, az Avosztalt. A 2022-es harcokban porig rombolták az üzemet, itt fészkelték be magukat a város utolsó ukrán védői, az Azov zászlóalj tagjai. Még tartottak a harcok, amikor az oroszok cinikusan kijelentették: sebaj, hogy megsemmisült a város karakterét adó nehézipar, üdülővárosnak még pont jó lehet.

Az ostromot a városban átélő, akkor 16 éves Darja és családja történetével a 444 olvasói is megismerkedhettek. A BBC most mariupoli és onnan az orosz megszállás után elszármazott emberekkel beszélt arról, milyen az élet a városban. Nos, nem pont olyan, amilyennek lennie kéne azon tervek alapján, amiket Vlagyimir Putyinnak mutogattak 2023 márciusában. A várost meglepetésszerűen felkereső, az autót saját maga vezető orosz elnök propagandalátogatásán már nyoma sem volt a romoknak, legalábbis ott, ahol ő elvonult. Ahogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is örömmel értesülhetett róla, hogy kedvenc szakértője, Georg Spöttle szerint is minden szuper Mariupolban. És az orosz sajtó és a youtuberek is arról tudósítanak, Mariupol a földi mennyország.