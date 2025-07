Csányi szerint Kubatov és a Fidesz szégyene, hogy nem határolódtak el az MLSZ-elnök anyjának gyalázásától

Ezúttal Csányi Sándor megszólalásával folytatódott az MLSZ-elnök és a Fradit irányító Kubatov Gábor közötti beszólogatás, de az már kiterjedt a Fideszre is. A két elnök vitája nem most kezdődött, több témában is ütköznek egymással, a mostani nem tűnik olyan hatalmas jelentőségűnek, de gyorsan eszkalálódott odáig, hogy a Fradi-tábor az MLSZ elnök anyját gyalázta.

A május 14-én megrendezett kupadöntőről van szó (amit a Fradi elveszített a Paks ellen). Kubatov előre kiakadt azon, hogy az MLSZ saját jegyértékesítő rendszerrel értékesítette a belépőket, így semmi nem garantálta azt, hogy a fradisták közé ne kerüljenek olyanok, akiket az FTC korábban kitiltott a meccseiről. Az MLSZ erre akkor úgy reagált: a belépőjegyeket a magyar válogatott mérkőzéseinél is használt rendszeren keresztül értékesítik, és külön szektorokat jelölnek ki a két csapat szurkolói számára.

A Fradi vezetője előre jelezte, hogy az FTC semmilyen felelősséget nem vállal a szektorainkban történtekért, semmilyen büntetést nem lesz hajlandó kifizetni. Márpedig az MLSZ büntetett, ilyen hosszú felsorolás alapján: konkrét személy szidalmazása, pirotechnikai eszközök használata, nem sportrendezvényre való, sértő tartalmú molinó kihelyezése, egészségre, biztonságra reális veszélyt jelentő cselekmény elkövetése: az ellenfél kapusának megdobása, pirotechnikai eszköz játéktérre történt bedobása. Kubatov meg közölte, hogy a Fradi nem fizet.

A Nemzeti Sport - ami ugyan Orbán Viktor kedvenc újságja és állami kézbe került, de Kubatov háborúban áll velük is - készített interjút Csányi Sándorral. Az MLSZ-elnök pedig beszélt Kubatovról, de nemcsak, mint a Fradi elnökéről, hanem mint vezető fideszes politikusról is.

„A rekordbajnok FTC több más frontot is nyitott a szövetséggel szemben: ott volt a jegyértékesítési vita a kupadöntő előtt, aztán meg azt jelentették be, hogy nem fizetik be a fegyelmi bizottság által kirótt büntetéseket. Önök jobbára konfrontatív válasz nélkül hagyták ezeket a kirohanásokat (amelyekhez hasonló a Fradi elnöke részéről jutott a magyar sport jó pár további szereplőjének is). Látunk azért hasonlót külföldön is: a nagy klubok kommunikációjába, menedzselésébe mindez belefér?

Sohasem fogunk belemenni értelmetlen, önös egyéni érdekeket szolgáló nyilvános vitába. Az ön által említett, alaptalan és méltatlan vádaskodással kapcsolatban a szurkolókat a lehetséges legkorábbi időpontban tájékoztattuk a jegyértékesítés folyamatáról. Sohasem látott számban vásároltak jegyet a drukkerek a döntőre (54 782 fő lépett be), ezzel is visszaigazolva a jegyértékesítési rendszerünk megfelelő szolgáltatását. A Ferencváros felel a szurkolói viselkedéséért, hasonló módon, miképp az MLSZ felelős a magyar válogatott drukkereinek tetteiért az UEFA-mérkőzések során. Fegyelmi eljárást indítottunk a klubbal szemben, ezen felül azokat a személyeket, akik beazonosítható módon fegyelmi vétséget követtek el, kitiltjuk.

Egyébként a kitiltásra a Ferencvárosnak is van lehetősége saját mérkőzései rendezésekor, de ismereteim szerint ezt az eljárást igen ritkán alkalmazza, jelenleg is mindössze négy szurkoló van kitiltva a mérkőzéseikről. Ráadásul kérhetnék, hogy a kizárás vonatkozzon az MLSZ által szervezett mérkőzésekre is, ezt sem tették meg. Az pedig nemzetközi gyakorlat és természetes, hogy a jegyeket az értékesíti, aki a mérkőzést rendezi.

De ha már a kupadöntőről beszélünk, az én koromban, ennyi tapasztalattal már nem sok mindenen lepődik meg az ember, de kivételesen egy személyes sérelmemet is hadd említsem meg. A Ferencváros ultrái édesanyámról is megemlékeztek nem éppen pozitív kontextusban, amikor azt skandálták: „Csányi, te állat, ba..d meg az anyádat”. Még ha nem is a Ferencváros elnöke, a Facebookon igen aktív Kubatov Gábor szervezte ezt a gyalázkodást, talán akkor is joggal vártam volna el, hogy mint a klub első embere és az egyik politikai párt vezető személyisége – aki egyébként a nyilatkozatai szerint száműzni szeretné az obszcenitást a lelátókról –, elhatárolódjon ettől a megnyilvánulástól. Az, hogy ezt nem tette meg, meggyőződésem szerint nemcsak az ő, de a klubja, és a politikai közössége szégyene is.”

Csányinak volt még egy érdekes megjegyzése. Arra kérdeztek rá, hogy a Mol és az OTP Csoport marad névadó szponzorként, de mi a helyzet a közmédiával és a Szerencsejáték Zrt.-vel? Csányi szerint „mind a Szerencsejáték Zrt., mind pedig a közvetítési jogokkal rendelkező közmédia, az M4 Sport televízió egy-egy éves kötelezettséget vállalt csak, a kormányzat kérésére, a közelgő választásokra való tekintettel”.