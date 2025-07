Ennyit Kanye West ausztrál vízumáról, a Hitlert éltető száma nem jött be a hatóságoknak

Heil Hitler című száma miatt visszavonták Kanye West amerikai rapper vízumát az ausztrál hatóságok – közölte szerdán az ország belügyminisztere. West hónapokkal korábban egy sor antiszemita poszttal hívta fel magára a figyelmet az X-en, amelyekben egyebek között kijelentette, hogy ő egy náci, aki szereti Adolf Hitlert.

Fotó: FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP

Tony Burke belügyminiszter elmondta, hogy míg West korábbi provokatív megjegyzései nem befolyásolták vízumának státuszát, a szám megjelenése után a hatóságok újra vizsgálatot indítottak. Arra jutottak, hogy nem kérnek olyanokból, akik zenéjükben a nácizmust éltetik.

„Akad elég problémánk ebben az országban anélkül is, hogy szándékosan importálnánk a fanatizmust” – fűzte hozzá megjegyezve, hogy West, akinek családja Ausztráliában él, hosszú ideig járt az országba, mielőtt törölték volna vízumát. Azt azonban a belügyminisztérium nem közölte, hogy a vízumot mikor vonták be. (via MTI)