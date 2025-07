Hahó, harcosok, Orbán Viktor nem ereszti a Pride-ot

Orbán Viktor a Harcosok klubjának tagjait kedélyesen megszólítva először Kapu Tiborról közölt némi tényszerű információt, miszerint már egy hete az űrben van, hogy aztán egy váratlan fordulattal gyorsan „más”-ra terelhesse a szót.

„Más. Még mindig Pride. Ennek nincs köze a büszkeséghez. Fel nem foghatom, hogyan hajíthatja valaki a földre a kokárdát. Akárminek is gondolja magát, nem szórakozhat a nemzeti szimbólumainkkal. Sok millióan vagyunk, akiknek ez fontos. A másság nem ad erre felmentést” – írta Orbán, aki továbbra sem tudja elengedni a szombati Pride-on fellépő drag queen műsorát.

Az előadásról a Mia Szösz művésznéven előadó drag queen a Telexnek azt mondta, ha a műsora miatt kiakadók odafigyeltek volna arra, hogy éppen milyen szövegnél rántotta elő a zászlót, akkor értették volna a lényeget.

„Azt akartam üzenni a transznemű embereknek, hogy fontolják meg, hogy mi a fontosabb a számukra: az identitásuk vagy a hazájuk. Lehet, hogy ez rosszul hangzik, pedig nem hazaárulásra akarok senkit rávenni, de jelen helyzetben a transzok a marginalizált csoporton belül is a legesleg-marginalizáltabbak, és néha szinte hajtóvadászatot indítanak ellenük. (...) Azt pedig, hogy mit jelképezett a sebem, a nézők interpretációjára bízom, nekem mindenesetre egy tátongó sebet jelent, amit az elmúlt évtizedek politikája ejtett rajtam mint a közösség tagján.”