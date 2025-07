Ingyenesen utazhatnak a közoktatásban tanulók a még nem létező debreceni Közlekedési Múzeumba egy kormányhatározat szerint

Bár még mindig nem világos, hogy egyáltalán megépül-e, egy friss kormányhatározat értelmében mostantól ingyenesen utazhatnak a közoktatásban tanulók a debreceni Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumba. Jelen állás szerint ez egy autópálya melletti szántóföld meglátogatását jelenti. A határozatról Vitézy Dávid fővárosi képviselő, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője írt a Facebook-oldalán.

Az Közlekedési Múzeum Debrecenbe költöztetésének ötletét Lázár János építési és közlekedési miniszter dobta be, még tavaly májusban. Nem sokkal később már hivatalosan is áthelyezték a múzeum székhelyét a debreceni BMW gyár melletti pusztába, a Széchenyi utca 31. alá. Ez volt augusztusban, októberre már a látványtervek is készen voltak.

Lázár János Fotó: Kristóf Balázs/444

A múzeum elköltöztetésének leghangosabb kritikusai a fővárosi politika dinamit duója, Karácsony Gergely és Vitézy Dávid, de különösen az utóbbi. Vitézy szerint a múzeum elköltöztetése ellen számos érv szól, de ez a három a legfontosabb:

„A Debrecentől is tíz kilométerre fekvő külterületi szántóföld az autópálya-csomópont mellett Nyugat-Magyarországról, Zalaegerszegről vagy Szombathelyről akár 7-10 óra utazás is lehet egy iskolás csoportnak. De még Debrecen belvárosából is fél óra. A helyszín országos múzeumnak teljesen alkalmatlan, tömegközlekedési kapcsolatai nincsenek, legfeljebb kamionos pihenő számára lenne alkalmas helyszín.”

Miközben „Budapesten és vonzáskörzetében él az ország lakosságának egyharmada, a nemzetközi turizmus is itt összpontosul. Messze itt van a legnagyobb közvetlenül elérhető közönség Magyarországon egy XXI. századi, a múltról és a jövőről egyaránt beszélő, világszínvonalú Közlekedési Múzeumnak”.

„A Közlekedési Múzeumot minden Budapesthez köti: a szakmai és muzeológiai stáb, az egyetemi háttér, az intézmény 126 éves fővárosi története és lássuk be, a magyar közlekedéstörténet legfontosabb történetei is a kisföldalattitól a villamosokig, a Csepeltől az Ikarusig, Széchenyitől Ganz Ábrahámig.”

Nem véletlen, hogy Vitézy, aki egyébként maga is vezette egy ideig a Közlekedési Múzeumot, fel is kapta a fejét, amikor Lázár János az egyik vidéki fórumán, májusban, Keszthelyen arról beszélt:

„ha a társadalom úgy dönt, hogy Budapesten legyen a Közlekedési Múzeum, azt tudomásul veszem”,

és különben sem látja „a debreceniekben az elszántságot és másokban sem”.

Ennek ellenére Lázár minisztériuma június végén mégis kiírta a költözésről szóló építészeti tervpályázatot. A miniszter egyébként valami olyasmivel indokolja ezt az egészet, hogy nem fair, hogy Budapesten van az összes menő múzeum, ideje, hogy máshol is legyenek ilyen jellegű beruházások.

Eredetileg az volt a terv, hogy a Közlekedési Múzeum Budapesten, új helyszínen nyit újra, ehhez el is készültek a kiviteli tervek, de ezeket Lázárék Vitézy megfogalmazásában 3 évvel ezelőtt „kidobták”, annak ellenére, hogy elköltöttek rájuk 16 milliárd forintot. A debreceni épület hivatalosan 150 milliárd forintba kerül majd.