Kisebb vádpontokban bűnösnek találták P. Diddyt, de a zsarolás és a szexkereskedelem vádpontjaiban nem

Szerdán hirdetett ítéletet a New York-i szövetségi bíróság esküdtszéke Sean Combs, azaz P.Diddy ügyében. A hiphop producert zsarolással és szexkereskedelemmel vádolták, az 55 éves Combs mind az öt vádpontban ártatlannak vallotta magát.

Az esküdtszék egyhangú döntése szerint Combs sem a zsarolás, sem a szexkereskedelem vádpontjában nem bűnös, viszont bűnösnek mondták ki abban, hogy többeket is prostitúció céljából szállított, államhatárokon is áthaladva. Ebben a vádpontban maximum 10 évnyi börtön szabható ki, míg a többi vádpontért akár életfogytiglant is kaphatott volna.

A producert többen is szexuális zaklatással, erőszakkal és bántalmazással vádolták, az elmúlt 8 hétben az esküdtszék 34 tanút hallgatott meg, köztük volt barátnőket, korábbi alkalmazottakat, férfi prostituáltakat és szövetségi ügynököket.

Fotó: MIKE COPPOLA/Getty Images via AFP

P. Diddyt 2024 szeptemberében tartóztatták le, többen vádolják szexuális zaklatással és bántalmazással. Az ügyészek szerint gyakorlatilag „bűnszervezetet” működtetett zenei/üzleti birodalmán keresztül, üzlettársai és alkalmazottai segítségével, és egészen 2004-ig visszamenőleg követhetett el olyan bűncselekményeket, mint a szexkereskedelem, az emberrablás, a kényszermunka, a megvesztegetés, a prostitúcióra kényszerítés, a bántalmazás.

A szövetségi bíróság szabályainak megfelelően az elmúlt két hónapban a tárgyalásokat nem közvetítette a tévé, a bíróságon fotók sem készülhettek.