Nem tudnak dönteni az esküdtek P. Diddy ügyének legsúlyosabb vádpontjában

Öt vádpontból négyben már sikerült döntést hozniuk, a zsarolás vádpontjában azonban nem jutott egyelőre egyetértésre a 12 esküdt a New York-i szövetségi bíróságon Sean Combs, vagyis P. Diddy zsarolással és szexkereskedelemmel kapcsolatos perében. Az 55 éves hip-hop producer mind az öt vádpontban ártatlannak vallotta magát.

Fotó: Jane Rosenberg/REUTERS

A producert többen is szexuális zaklatással, erőszakkal és bántalmazással vádolták, az elmúlt 8 hétben az esküdtszék 34 tanút hallgatott meg, köztük volt barátnőket, korábbi alkalmazottakat, férfi prostituáltakat és szövetségi ügynököket.

Ha az esküdteknek sikerül megegyezniük, és bűnösnek találják a megvesztegetés vádpontjában is, azért akár életfogytiglani börtönbüntetés is kiszabható. A z ügyészség azt kérte a bírótól, hogy alkalmazzon „Allen-vádat”, egyfajta „utasításcsomagot”, amivel egyhangú döntésre kényszerítenék az esküdteket. Ahogy a BBC is írja, az „Allen-vád” használata ellentmondásos, többek szerint ilyenkor indokolatlan nyomásgyakorlással érik el az esküdteknél, hogy megváltoztassák álláspontjukat, hogy engedjenek a többség akaratának.

Hogy az esküdtek mikor dönthetnek, azt nem lehet tudni. Az öt vádpontból négyben hoztak eddig ítéletet – amiket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra –, ehhez is két nap tanácskozásra volt szükségük. Egy biztos: július 4-én ünnepnap van az Egyesült Államokban, aznap pedig a bíróság is zárva tart.

P. Diddy a 2018-as Met Galán. Fotó: Angela Weiss/AFP

P. Diddyt 2024 szeptemberében tartóztatták le, többen vádolják szexuális zaklatással és bántalmazással. Az ügyészek szerint gyakorlatilag „bűnszervezetet” működtetett zenei/üzleti birodalmán keresztül, üzlettársai és alkalmazottai segítségével, és egészen 2004-ig visszamenőleg követhetett el olyan bűncselekményeket, mint a szexkereskedelem, az emberrablás, a kényszermunka, a megvesztegetés, a prostitúcióra kényszerítés, a bántalmazás.

A szövetségi bíróság szabályainak megfelelően az elmúlt két hónapban a tárgyalásokat nem közvetítette a tévé, a bíróságon fotók sem készülhettek. Ha elítélik a producert, élete hátralévő részét börtönben töltheti.