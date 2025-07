Németh Balázs visszaüzent Azahriah-nak: Marha nagy pofára esés lesz a vége ‘26-ban

Miután Azahriah szerda reggel értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek nevezte a Fidesz szavazóit, és ezt a hirado.hu is megírta egy meglepően tényszerű címmel, többen is úgy érezték a Fidesz közeléből, hogy reagálniuk kell.

Az egyelőre még nem indult el, hogy tömegével írják ki Facebookra, hogy „értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglény vagyok”, de a volt híradós Németh Balázs már visszaüzent Facebookon az énekesnek: „»Értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények a Fidesz-szavazók« Ezt írja az Azariah nevű izé. Szerencsére túltolják a bringát a srácok! Marha nagy pofára esés lesz a vége ‘26-ban”

A Mandiner főszerkesztő-helyettese, Kacsoh Dániel is posztolt a témában, és felkiáltójeles emojikkal dúsított posztjában azt írta, hogy „aki alsó hangon 2 millió honfitársát szektás véglénynek tartja, az lehet bármilyen tehetséges, takarodjon a közéletből Nekem ennyi volt Azahriah, eddig se bírtam, a jelek szerint megbillent… ti hallgatjátok ezek után a zenéjét”.

Kötter Tamás már Azahriah összetiszázását is elkezdte, amikor bejegyzésében azt írta – ezt szó szerint, javítások és változtatások nélkül idézzük: „A Pressman árvák lát a tartótiszt távozása után is tovább hasznosították; most éppen a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péternek lízingelt Tisza párt körül dongnak; helyezik el rejtve vagy többé kevésbe a magas és kevésbé magas kultúrába kódolva az ellenzéki üzeneteket. A hazai gyros-rap koronázatlan királya nem finomkodik- ez nyilván a műfajból és a kulturálatlanságáól fakad. Minden esetre szívesen elbeszélgetnék ezzel a szellemi féregnyúlvánnyal -ha már nevén nevezzük a dolgokat- korunk nagy kérdéseiről: úgy mint ukrán -orosz konfliktus, az unió jövőre benne hazánk geopolitikai helyzete, energiafüggetlenség stb - nyugi csak vicceltem szerintem a gyros király még Magyarországot sem tudná megmutatni egy vaktérképen vagy ha mégis, akkor a kihívás elküldve”.

Az Instagram-sztorit atahriah időközben törölte, de aki lemaradt volna, alább megtekintheti újra.