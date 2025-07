Szijjártó: A határ a csillagos ég Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatában

„Az óceán túloldalán azt mondják, hogy ’Amerika az első’. Az óceán ezen oldalán mi azt mondjuk, hogy ’Magyarország az első’. És az "America first" és a "Hungary first" elvek lehetőséget adnak nekünk arra, hogy barátságunkat olyan szintre emeljük, ahol a határ a csillagos ég” - mondta a külügyminiszter az amerikai függetlenség napja alkalmából rendezett ünnepi fogadáson. Az MTI beszámolója szerint Szijjártó Péter leszögezte, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan Magyarország is rendkívüli jelentőséget tulajdonít a függetlenségnek. Kijelentette:

„Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt hónapokban sikerült megteremtenünk az amerikai-magyar kapcsolatok, az amerikai-magyar barátság új aranykorának stabil alapjait.”

Fotó: IDA MARIE ODGAARD/AFP

„Donald Trump elnök hivatalba lépése óta gyakorlatilag minden megváltozott a világban. És ez nem túlzás, tekintve, hogy megkezdődött a józan ész forradalma. Mi, magyarok, büszkék vagyunk arra, hogy ennek a forradalomnak a zászlóvivői között vagyunk”

- mondta. Szijjártó szerint „Trump elnökkel a világ biztonságosabbá vált. Az újabb háborúk rövidebbek lettek, a régiek pedig, úgy tűnik, hogy kifulladnak. Trump elnökkel az olyan kifejezések, mint a béke, a béketárgyalások vagy a fegyverszünet, ismét legitim módon használhatók.” A miniszter egyúttal bejelentette, hogy rövidesen új magyar konzulátus nyílik meg Bostonban, illetve a magyar kormány kilencmilliárd forint értékben ad támogatást amerikai vállalatok befektetéseihez az autóiparban, az elektromobilitásban és a digitális kutatás-fejlesztésben.