Valami megtört Mészáros Lőrinc eszéki focicsapatánál, a mesés év után veszteséges lett a klub

Nagyjából napra pontosan egy évvel ezelőtt még úgy írtam a felcsúti milliárdos eszéki focicsapatáról, hogy micsoda csoda ment végbe az NK Osijeknél, mióta megjelent tulajdonosként Mészáros Lőrinc. Bár néhány évvel ezelőtt papíron háttérbe vonult és nem ő látszik az első számú tulajdonosnak, helyben és a sajtóban továbbra is úgy beszélnek a leggazdagabb magyarról, mint a csapat tulajdonosáról. És nem csak úgy, mint annak egyik jelentős támogatója.

A visszavonulás egyébként nem véletlenül történt. Azok után, hogy az Eszék is megszerezte magának a nemzetközi kupákban való indulási jogot, Mészáros Lőrinc személye problémát okozhatott volna. Az UEFA szabályai értelmében ugyanis egy tulajdonosnak csak egyetlen csapata indulhat el, ezt pedig három szempont alapján dönti el. Ezért történhetett meg az is, hogy Világi Oszkár személye miatt most a Dunaszerdahelyt zárta ki az európai szövetség a Konferencia-ligából. A felcsúti milliárdos azonban úgy lavírozott, hogy gyakorlatilag csak az UEFA az egyetlen, aki elhiszi, hogy nem az Eszék tulajdonosa Mészáros.

Fotó: NK Osijek/Facebook

Egy évvel ezelőtt tehát azt írhattam az Eszékről, hogy óriási nyereséget termelt, minden más élvonalbeli klubot maga mögé utasítva ezzel. Ez pedig azért is nagy szó, mert, amikor átvette még csődközelben volt a klub, majd Mészáros átszámítva közel 57 milliárd forintot beletett és minden síre került.

Ez az áldásos állapot azonban nem tartott sokáig: valami nagyon félresiklott tavaly a pályán is, hiszen elmaradtak a remélt eredmények. Ma már azt is tudjuk, hogy a pénzügyekben sem ment minden rendben. Tavaly év végi árfolyamon átszámítva közel 104 millió forintos veszteséget termelt az eszéki focicsapat mögött álló cég.

Kiadások vannak, a bevételek elmaradnak

A focicsapat egy évvel ezelőtt még a tabella negyedik helyén végzett, 11 ponttal lemaradva a dobogó harmadik helyéről. Az idén zárult szezonban viszont már csak a hetedik helyet tudta megszerezni magának a csapat a 10 csapatos bajnokságban, lemaradása a dobogótól majdnem a korábbi duplája, 21 pont volt. Vagyis egyáltalán nem arról van szó, hogy szorosabb versenyben nem volt nagy szerencséje az Eszéknek. Sokkal inkább a teljesítmény esett vissza, amit tavasszal már a szurkolók is megelégeltek, de erről majd egy kicsit később.