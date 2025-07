Egyre több a haláleset a hőhullámok miatt Európában, a francia szélsőjobb több légkondival küzdene a hőség ellen

Kelet felé húzódik a napok óta tartó európai hőhullám, és miközben Németországban a rekordközeli hőmérséklet fenyeget, Franciaországban politikai vita robbant ki a légkondicionálás kérdése körül – írja a Guardian. Marine Le Pen, francia szélsőjobboldali vezető szerdán jelentette be, hogy ha hatalomra kerül, „nagy tervet” indít a légkondicionálás elterjesztésére Franciaországban, mire a kormány a szélsőjobboldalt tudatlannak és „alkalmatlannak” nevezte, amiért a légkondicionálást a klímaválság megoldásának tekintik.

Le Pen szerdán a parlamentben arról beszélt, hogy „a légkondicionálás életeket ment.” Szerinte probléma, ha Franciaországban a közszolgáltatások nem tudnak működni a légkondicionálás hiánya miatt, ellentétben a világ számos más országával. Éric Ciotti, Le Pen szövetségese a héten pedig egy törvényjavaslatot is benyújtott az ügyben, ami „kötelező légkondicionálást” írna elő a kulcsfontosságú közterületeken.

A kormány a szélsőjobboldalt tudatlannak és „alkalmatlannak” nevezte, amiért a légkondicionálást a klímaválság megoldásának tekintik. Agnès Pannier-Runacher környezetvédelmi miniszter közölte, hogy az idősotthonokban a légkondicionált helyiségek Franciaországban már 20 éve kötelezőek. Hozzátette: bár a sérülékeny embereket védeni kell a hőségtől, szerinte „nem szabad mindenhová légkondit telepíteni”, mivel az kívül emeli a hőmérsékletet és „rossz válasz” a problémára.

Marine Tondelier, a Zöldek vezetője bírálta Le Pent, mondván, környezetvédelmi politikájuk „kimerül a légkondicionálók vásárlásában.” Tondelier szerint a városi zöldterületek bővítésére és a megfelelő épületszigetelésre kellene fókuszálni.

Mindeközben Európa továbbra is rekordszintű hőhullámokkal küzd, miután júniusban egy hőkupola alakult ki a kontinens felett.

🔴 A deadly “heat dome” has descended on Europe, with one tourist dead, wildfires melting roads in Italy, and temperatures in Spain expected to hit 47C this weekendhttps://t.co/k0NfdHZlpk pic.twitter.com/u8xL0Elqtv