Ez volt Magyarország legszárazabb és második legmelegebb júniusa 1901 óta

Az idei június középhőmérséklete a HungaroMet mérései alapján országos átlagban 22,3 Celsius-fok volt, ami 2,5 fokkal meghaladta az 1991–2020-as átlagot. Ezzel országosan a második legmelegebb lett a XX. század eleje óta, de az Alföld középső és délkeleti részén, ahol nagy területen 23 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, a legmelegebb volt 1901-től.

Síkvidéken az ország többi részén is általában 21,5 fok felett volt a júniusi átlaghőmérséklet, 20 fok alatti értékek pedig csak hegyvidékeken fordultak elő.

A júniusi havi csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok alapján – 12,2 mm, ami az átlagos mennyiség csupán 17 százaléka (1991–2020-as átlag: 71,8 mm), mivel az ország jelentős részén egyáltalán nem esett a hónapban. Országos átlagban így az idei a legszárazabb június lett 1901 óta. A Dél-Dunántúlon és az ország keleti felén jellemzően 10 mm alatt maradt a havi csapadékösszeg, többfelé az 5 mm-t sem érte el. Ez nagy területen az elmúlt 125 év legszárazabb júniusát eredményezte.

Aszály a Dunán 2022. július 28-án. Fotó: Isza Ferenc/AFP

A déli határ közelében volt olyan állomás is, ahol semmi csapadék nem hullott egész júniusban (például Hercegszántón). Az ország legcsapadékosabb része az Alpokalja térsége volt, de ott is többnyire csak 40–50 mm-t mértek a csapadékmérőink. A legtöbb csapadék a Soproni-hegységben esett júniusban, ahol 80 mm-t meghaladó havi összeg is előfordult.