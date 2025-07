Letartóztattak egy ismert szekszárdi borászt

Letartóztatták az egyik legismertebb szekszárdi borászat vezetőjét nagy értékű költségvetési csalás gyanúja miatt, számolt be róla a Magyar Hang.

A lap úgy tudja, hogy egy bizonyos B. I.-ről lehet szó, akinek pincészeténél a Fidesz-kormány több minisztere is megfordult, például Szijjártó Péter külügyminiszter 2020-ben helikopterrel érkezett ide, de itt ünnepelte Lázár János is a 2022-es választási győzelmét.

Márciusban mi is beszámoltunk arról, hogy több hazai borászat érintett abban a költségvetési csalásos ügyben, amelyben a Fővárosi Főügyészség még 2024 novemberében emelt vádat 11 fővel szemben. A Főügyészség akkori tájékoztatása szerint az ügyben európai uniós pályázatokból származó pénzekről is szó van.

A 11 vádlott között az említett borász is ott volt, de a Magyar Hang információi szerint egy másik eljárás is indult vele szemben, szintén költségvetési csalás gyanújával, a Fejér Vármegyei Főügyészségen. A hatóság az eljárás tényét megerősítette a lapnak, de nevet nem közöltek. Ugyanakkor megkeresték a Fővárosi Törvényszéket is, ahol azt a tájékoztatást kapták, hogy egy B. I. nevű vádlott letartóztatásba került egy másik eljárásban. B. I. három cégére júniusban bűnügyi eljárást jegyeztek be.

Az ügy

Az ügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított cégei túlárazással jutottak pályázati támogatáshoz, amivel 3,6 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek. A megalapozott gyanú szerint a férfi ügyvezetése alatt álló cégek 2021-ben pályázati kérelmet nyújtottak be borászati tartályok beszerzése, telepítése érdekében.

Az ügyészség szerint a férfi az árajánlatok tartalmát egyeztette egy dunaújvárosi cég ügyvezetőjével, aki a tartályok reális piaci értékét többszörösen meghaladó árajánlatokat készített. Vállalta, hogy a vételárat tartalmazó számlákat a társaság részére kiállítja, majd az átutalt összegek előre meghatározott részét a gyanúsítottnak visszaosztja. A valótlan tartalmú számlákban megjelölt vételárat a férfi cégei átutalták.

A közlés szerint ezeket az összegeket a tartályokat szállító és vele kapcsolatban álló cégek visszajuttatták a férfi által képviselt társaságok részére azért, hogy annak ismételt átutalásával a társaságok névleg teljesítsék a pályázatban megjelölt 50 százalékos önrészt. Az elkövető a pályázati kérelem benyújtásakor a tartályok valós ára tekintetében tévedésbe ejtette a pályázati hatóságot, amellyel mintegy 3,6 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott.

Szökés veszélye

A lap úgy tudja, B. I. letartóztatásáról a Székesfehérvári Járásbíróság nyomozati bírája döntött még júniusban. Ez a döntés azonban egyelőre nem végleges a védelem fellebbezése miatt.

A férfi letartóztatását július 13-ig rendelte el a bíróság, a kényszerintézkedést pedig azzal indokolták, hogy a cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára és a lehetséges büntetési tételre – amely öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés lehet – alaposan lehet tartani a gyanúsított szökésétől, elrejtőzésétől.

Megalapozottan feltehető az is, hogy a bizonyítást veszélyeztetné, befolyásolná a még ki nem hallgatott személyeket, és tárgyi bizonyítási eszközöket rejtene el, semmisítene meg, de a bűnismétlés veszélye is fennáll.