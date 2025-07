Meghalt Diogo Jota, a Liverpool portugál focistája

Autóbalesetben meghalt Diogo Jota, a Liverpool 28 éves portugál focistája. Jota 26 éves öccsével autózott Spanyolországban, amikor az A-52-es úton balesetezett.

A Marca információi szerint Jotáék autója durrdefektet kapott, majd lesodródott az útról, és kigyulladt.

Diogo Jota Fotó: IBRAHIM EZZAT/NurPhoto via AFP

A spanyol hatóságok megerősítették a baleset tényét. Azt írták, több segélyhívást is kaptak, hogy egy autó lángol az úton. A helyszínre érkező mentők már holtan találták a testvérpárt.

Jota két héttel azután halt meg, hogy összeházasodott barátnőjével.

Jota a portugál Paços de Ferreiránál kezdte felnőtt karrierjét, majd a Portónál és a Wolverhampton Wanderersnél játszott. A Liverpoolhoz 2020-ban igazolt. Az angol csapattal bajnokságot, FA-kupát és Ligakupát is nyert, 2022-ben pedig Bajnokok Ligája-döntőt játszott a Real Madrid ellen.

A portugál válogatott színeiben 49 alkalommal lépett pályára. Játszott a 2020-as és a 2024-es Európa-bajnokságon is, a Nemzetek Ligáját pedig 2019-ben és 2025-ben is megnyerte. (via The Daily Mirror)