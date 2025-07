Miután beismerte négy ember megölését, elkerüli a halálbüntetést az amerikai férfi

Négy ember megölését ismerte be egy 30 éves amerikai férfi egy vádalku keretében, hogy elkerülje a halálbüntetést. Bryan Kohberger lemondott a fellebbezéshez és az enyhítési kérelemhez fűződő jogáról is, így valószínűleg életfogytig tartó szabadságvesztést kap majd a bíróságtól.

Kohberger korábban tagadta, hogy köze lenne a négy egyetemista megöléséhez. A diákokat 2022 novemberében, az Idaho állambeli Moszkva egyik lakásában késelték meg. A támadást ketten túlélték.

Miután a nyomozók DNS-nyomokat találtak a helyszínen, Kohbergert letartóztatták, majd 2023 májusában vádat emeltek ellene. A férfi ügyvédei megkérdőjelezték a DNS-nyomok pontosságát, és ügyfelük autizmusára hivatkozva megpróbálták kizáratni a halálbüntetést, mint kiszabható büntetési tételt. Nem jártak azonban sikerrel.

Bryan Kohberger Fotó: POOL/Getty Images via AFP

A halálbüntetés elkerüléséhez Kohbergernek vádalkut kellett kötnie az ügyészséggel. A megállapodás alapján a férfi bűnösnek vallotta magát a négy diák megölése és a lakásukba való betörés miatt is. Az ítéletet a július 23-ai tárgyaláson hozza majd meg a bíróság, Kohberger valószínűleg életfogytig tartó szabadságvesztést kap.

Bár Idahoban legális a halálbüntetés, 2012 óta senkit sem végeztek ki az államban.

A vádalku megkötése azt is jelenti, hogy a gyilkossággal kapcsolatos több kérdés megválaszolatlan marad. Nem derül ki a férfi indítéka és a gyilkos fegyvert sem azonosítják be. Az ügyész csak annyit mondott el a bíróságon, hogy Kohberger előre megtervezte a támadást, a fegyvernek szánt kést pedig körülbelül 8 hónappal korábban, online vásárolta. Bár a penge tokját megtalálták a nyomozók, magát a kést nem. (via BBC)