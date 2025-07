„Néztem is, mindig milyen jól ki van gyúrva” – Varga Judit négy év után a bíróságon beszélt először részletesen Schadl Györgyről

„Most mit csináljon egy miniszter, akinek a miniszterhelyettesét egy ilyen gyanú éri? Azt hiszem, a gyerekeiről beszéltünk” – így számolt be arról a szürreális jelenetről Varga Judit, amikor Völner Pál, a meggyanúsítása és lemondása után bement hozzá, a főnökéhez. Magyarul az ügyről, arról, hogy Vöner valóban segített-e kenőpénzért végrehajtói pozíciókat osztogatni, nem beszéltek egy szót sem. Az is kiderült, hogy Vargát az bántotta, hogy a 444-en cikksorozatban számoltunk be a nyomozati anyagokról, ez az, ami miatt meg is nézette a vonatkozó jogszabályokat a kollégáival, hogy valamit tehetnének-e az ellen, hogy a NER eddigi legnagyobb korrupciós botrányának részleteit megismerje a nyilvánosság.

2021, azaz az ügy kirobbanása óta ez az első alkalom, hogy Varga Judit, a felelős minisztériumot vezető politikus részletesen beszél a Schadl-Völner ügyről és arról, hogy mit tudott arról, hogy a felügyelete alatt álló végrehajtók vezetői kenőpénzekért osztogatnak praxisokat. Varga a sajtóban mindig kikerülte az erre vonatkozó kérdéseket, most viszont elért odáig a bírósági tárgyalás a Fővárosi Törvényszéken, hogy Trócsányi László után beidézték Vargát is.

Előzmények

Völner Pál már az előkészítő tárgyalások során, 2023-ban szerette volna beidéztetni korábbi főnökeit, Varga Judit igazságügyi minisztert és elődjét, Trócsányi Lászlót. Idén tavasszal derült ki, hogy ezek a tanúkihallgatások meg is történnek majd. Pap Gábor, Völner védőjének többszöri indítványára két külön tárgyalási nap is az egykori miniszterek meghallgatásáról szól. Ezen a héten kedden Trócsányit már meg is hallgatták, Magyarország 2014 és 2019 közötti igazságügyi minisztere azt mondta, egyszer hívta fel Schadl Györgyöt már azután, hogy távozott a székéből. Elmondása szerint végrehajtási szakkérdésben kérte ki a végrehajtói kar elnökének véleményét, „de én ebédelni, társasági eseményekre nem jártam vele” – mondta. Érdekes tény, hogy erre a telefonhívásra épp Schadl letartóztatása előtt pár nappal került sor.

Varga Judit több ponton kapcsolódik a Schadl-Völner ügyhöz. Az ő minisztersége alatt történtek a vádban megfogalmazott bűncselekmények. A nyomozás során keletkezett bizonyítékok között is többször előkerül a neve. Vannak például hangfelvételek, melyek 2023 elején kerültek elő. Az egyik felvétel szerint Schadl György arról beszélt, hogy az egyik végrehajtó azzal fenyegetőzött, feljelenti Varga Juditot, egy másikon pedig hallani, ahogy Völner és Schadl arról egyeztettek, hozzanak össze egy találkozót a „jó miniszter asszonnyal”. Később pedig az is kiderült, hogy Schadl közvetlenül a letartóztatása előtti napon kétszer is tárgyalt az Igazságügyi Minisztériumban.

A kegyelmi ügy, amely Varga politikai pályájának végét, volt férje, Magyar Péter politikai karrierjének pedig a kezdetét hozta, a Schadl-Völner ügyben is új információkkal szolgált a nyilvánosságnak. Magyar egy hangfelvételt tett közzé, amelyben Varga Judit igazságügyi miniszterként arról beszél, hogy Rogán Antalék kihúzathattak bizonyos részleteket a korrupciós ügy nyomozati irataiból. Némi vizsgálódás után az ügyészség arra jutott, Varga „pletykákat osztott meg a férjével”, lezárták a nyomozást, ez a hangfelvétel nem tárgya a most zajló tárgyalásnak sem. A teljes hangfelvétel szövege itt olvasható.

Völner és ügyvédje viszont szolgált új bizonyítékokkal, amelyek részei lettek a pernek: papírokra kinyomtatott üzenetváltásokkal, amelyek a Telex idén márciusi tudósítása szerint többek között ilyen párbeszédeket tartalmaznak:

Varga: Szia, Pali, XY beszélt veled vh-ügyben?

Völner: Szia, igen, szeretnék erről majd a héten egyeztetni.

Varga: Rendben, beszéljünk majd holnap az államtitkári előtt.

Völnerék szerint ez is azt bizonyítja, hogy Varga szorosan követte a végrehajtással kapcsolatos ügyeket, azt sejtetik, hogy az ő tudtával történtek a végrehajtói kinevezések, azaz a most zajló per fókuszában álló tevékenység. Hiszen az egész ügy lényege az, hogy Varga Judit egykori helyettesét, Völner Pál államtitkárt azzal gyanúsították meg, hogy hosszabb időn keresztül kenőpénzeket fogadott el a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől, Schadl Györgytől (több mint 80 millió forintot), hogy az Igazságügyi Minisztériumban lepapírozza a végrehajtókkal kapcsolatos ügyeket, a legtöbb esetben a végrehajtók kinevezését. Völnerre 8 év börtönt kért ezért az ügyészség. A NER eddigi történetében ő a legmagasabb rangú fideszes, aki korrupciós vádak miatt bukott meg. De amikor 2022 januárjában a 444 elkezdte bemutatni a Völner-iratokat, kirajzolódott, hogy a szövevényes ügy jóval magasabbra ér.

Felső sor: Rogán Barbara, Rogán Antal és Nagy János. Alsó sor: Pintér Sándor, Varga Mihály, Varga Judit és Magyar Péter. A kép 2022. május 14-én készült. Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter, Varga exférje ugyanakkor más részletet is elárult az ügyről. Azt állította, Varga már a Schadl-ügy kirobbanása előtt le akarta váltani Völner Pált, de Orbán ezt megakadályozta. Mindezekhez képest Varga szinte egyáltalán nem szólalt meg eddig az ügyben. 2022 májusában aztán annyit sikerült elmondania, hogy szerinte neki annyi felelőssége volt, hogy biztosítsa „a léket kapott hajó”, azaz a minisztérium vezetését. Hárította a kérdést, hogy van-e felelőssége abban, hogy az államtitkára súlyos korrupciós ügybe keveredett, viszont fontosnak érezte elmondani, hogy „a minisztériumban tisztességes és kiváló szakemberek dolgoznak.”

„Nem is nagyon érdekelt”

Így érkeztünk el a csütörtöki tárgyaláshoz, ahol a bírónő kérdésére Varga Judit elmondta, nem ismerte a végrehajtói kar elnökét korábban, Varga miniszteri kinevezése után mutatkozott be neki Schadl. „Nem akarom megbántani a végrehajtó szakmát, de nem a prioritásaim közé tartozott, hogy a karuk vezetőjével találkozzak” – mondta arról, hogy soha nem ő kezdeményezett találkozót Schadllel.

Varga Judit a Fővárosi Törvényszéken. A vádlottak padján egykori államtitkára, Völner Pál. Fotó: Németh Dániel/444

„Dinamikus ember volt, jól tudott érvelni” – mondta Schadlről az egykori miniszter, aki meg is lepődött, hogy ilyen fiatalon ilyen magas pozícióig vitte Schadl –, „néztem is, mindig milyen jól ki van gyúrva”. Emiatt is gondolt arra miniszterként, hogy egy ilyen ember biztos kézben tartja a területet. A bírónő arra is rákérdezett, hogy a Schadllel folytatott találkozókon ott volt-e Völner Pál. „Ha Schadl Györggyel én találkoztam, ő mindig ott volt, ez nem kérdés” – mondta erről Varga. Ezt a nyomozati anyagok is alátámasztják, amelyek szerint Schadl Völnernél kardoskodott időpontért Vargához. Jól ismert lett egy, a nyilvánosságban is ismert üzenete, amely így szólt: „valamikor esetleg, úgy hétfő-kedd-szerda körül tudunk beszélni egy tíz percet jó miniszter asszonnyal?”

A most zajló per lényegéről, a végrehajtói pályázatok és kinevezések lefolyásáról Varga arról beszélt, hogy nagy önállóságot adott az államtitkárainak, erre a területre is csak annyira látott rá, „amennyire egy miniszter egy államtitkárra átruházott feladatkörre rá kell, hogy lásson”.

„Megbíztam abban, hogy az emberek itt tudják a dolgukat. Nem is nagyon érdekelt, mert nem voltam specialistája a területnek” – mondta.

Fontos részlete az ügynek, hogy Schadl még a letartóztatása előtti napon is járt bent a minisztériumban és bár Varga akkor nem volt bent, nem sokkal korábban ők is találkoztak. „Arra emlékszem, hogy biztos, hogy ott volt a Völner Pál. Hogy mi volt a téma, azt nem tudom, de nekem kötelességem volt a hivatásrendek vezetőivel találkoznom. Majd ők biztosan elmondják, hogy konkrétan miről van szó” – mondta erről Varga a bíróság előtt. Azt mondja – Trócsányi Lászlóhoz hasonlóan – a sajtóból értesült Schadl letartóztatásáról.

A Fővárosi Törvényszék dísztárgyalójában nincs klímaberendezés, így nagyon hamar nagyon meleg lett a teremben, ezért is látható a képeken, hogy sem a védők, sem a bírónő nincs talárban. Szünetet is tartottak a csütörtöki tárgyalási napon, ami után a vád és a védelem is kérdezhetett a tanútól. Értelemszerűen a Varga beidézéséért évek óta küzdő Pap Gábor, Völner ügyvédje kérdezett a legtöbbet.

Varga Judit és a képviseletében jelenlévő Ifj. Balsai István ügyvéd. Fotó: Németh Dániel/444

A védőügyvéd hosszan járta körbe védencének egykori szerepét Varga minisztériumában. Felmerült, hogy Trócsányi távozása után sok fontos minisztériumi vezetőnek kellett távoznia, míg Völner maradhatott. Kérte-e valaki Vargától, hogy tartsa az IM-ben Völnert? – tette fel a kérdést Pap. Varga azt vallotta, nem kérte senki, a miniszterhelyettesre pedig annak parlamenti tapasztalata miatt támaszkodhatott. „Ha barátokat kellenne választanom, meg összejárni valakivel, akkor azért talán nem ő lenne az” – mondta Varga Völnerről.

Cikkünk frissül...