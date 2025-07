Orbán milliárdos rokonairól, az új Magyar Péter-plakátokról és a Pride-mestertervről kérdeztünk a Kormányinfón

A szerdai kormányülés után ismét volt Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető minisztert kérdezhettük a Karmelitában.

Megkérdeztük, hogyan válhattak a miniszterelnöksége alatt Orbán Viktor családtagjai és barátai az ország leggazdagabb embereivé, és hogy a kormány, ami nyilván vizsgálja hazánk és más országok gazdaságának szerkezetét, minek tulajdonítja azt, hogy nincs másik demokratikus ország, ahol példa lenne hasonlóra.

Arról is érdeklődtünk, hogy a kormány egyetért-e a Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampányával, miután Orbán is csatlakozott a szervezethez. Gulyás ezt megfontolandónak tartja, még úgy is, hogy Orbán Viktor 2022-ben még Zelenszkijt Nagy Imréhez hasonlította. Gulyás szerint az régen volt, azóta sok minden történt. Arra nem válaszolt, hogy ha Magyar Péter a magyar Zelenszkij, akkor Orbán a magyar Putyin-e.

Végül azt is megtudakoltuk, hogy a kormány összesítése szerint hány gyermekáldozata volt a hétvégi Pride-nak, és hogy a kormány mennyire kommunikált következetesen a rendezvényről az elmúlt fél évben. Tényleg minden idők legnagyobb Pride-jának összehozása volt Orbán Viktor mesterterve?