Orbán Viktor közeli és távoli rokonai, barátai, haverjai, ismerősei és szolgáltatói, akiknek bejött az üzlet

A 15 éve lezajlott orbáni rendszerváltás után sokan az 1989-es rendszerváltás politikusait lazán felülmúlva mesésen meggazdagodtak, miközben az ország gazdaságának teljesítménye az EU-n belül romlott. Van egy szűk réteg, ami az átlagnál sokkal többet profitált az új rendszerből: a fideszes politikai elitben néhányan, akiknek 2010 előtt nem volt kirívóan nagy vagyonuk, ma már milliárdosokként élvezhetik az életet.

Különösen igaz ez annak az Orbán Viktornak a környezetére, aki nemegyszer hangoztatott állítása szerint üzleti ügyekkel nem foglalkozik, így a politikai elit csúcsán eltöltött több mint három és fél évtizede és a másfél évtizede tartó, egybefüggő miniszterelnökségei után is csak pár millió forintnyi megtakarítást tudott összegyűjteni.

A kormányfő közeli rokonai egyre gazdagabbak, átlagosan napi 800 ezer forinttal gyarapodnak, és hatalmas földterületeket szereztek meg. De nemcsak nekik jött be az üzlet: a miniszterelnök távolabbi rokonai, jó barátai és jelentéktelenebb haverjai, az őt kiszolgáló személyzetből is többen kifejezetten gazdagok lettek, sőt egyéb ismerősei sem panaszkodhatnak. Van köztük, aki már saját jogon is gazdag volt – de a többség azért nem vagy nem ennyire.

Nekik biztosan nincsenek anyagi problémáik a miniszterelnök környezetében.

A miniszterelnök apja

Az egykori kommunista párttag és propagandista, a most 84 éves Orbán Győző legendásan „erőszakos ember”, a saját fia, Orbán Viktor bevallása szerint többször is súlyosan bántalmazta őt. Orbán Győző cégeit Simicska Lajos érdekeltségeinek és Kövér László öccsének, Kövér Szilárdnak a segítségével sikerült feltőkésíteni, és a hatalmát a bányászati cégekben állandósítani. Már az első Orbán-kormány idején kikerülhetetlenné vált, hogy a cégek a közbeszerzéseken tőle vegyék a dolomitot. A csillaga 2014-ben ívelt fel igazán, a bányacégeiből mostanra már több mint 10 milliárd forintot szedhetett ki osztalékként.

Orbán Viktor szülei a miniszterelnök 2022. május 16-ai beiktatásán Fotó: Németh Dániel/444

A miniszterelnök öccse

Az 59 éves mérnök-közgazdásznak, ifj. Orbán Győzőnek nincs akkora vagyona, mint az apjának, de így is 100 milliós üzleteket köt: cége, a Hahót Tőzeg Kft. 43 milliós profitokat termel, tavaly a RenewEnergy Kft.-ből pedig csak 3,8 millió forintot tudott kivenni. A miniszterelnök öccse még mindig ügyvezetője az apjuknak évről évre hatalmas profitot termelő, piacvezető bányacégének, és tulajdonostársa volt apjának a Nehéz Kő Kft.-ben is (de miután 2021-ben – egy barátjával, a NAKK Zrt.-n keresztül – megvette benne az apja üzletrészét, a cég a forgalma bezuhant).

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója (b) és Orbán Győző, a NIKÉ Sportegyesület elnöke az egyesület által indított „Tehetség határok nélkül” gálán a Nemzeti Színházban, 2016. június 3-án Fotó: Kovács Tamás/MTI

A miniszterelnök másik öccse

A 48 éves Orbán Áron egyszerre hirdet fogyókúrás élelmiszert és fegyvereket, közben kormányközeli üzletemberek bukkannak fel körülötte, a cége elnyert egy paksi közbeszerzést is, de a Központi Nyomozó Főügyészség irodáit is őrizheti. (Ő egyébként ősszel azzal került a hírekbe, hogy egy kiszivárgott hangfelvételen Héjj Dávid miniszterelnöki biztosnak nehezményezte, hogy a hatóságok gátolják vietnámiak vízumkérelmét. Orbán Áron cége, a Multi Shoot Zrt. 2024 elején 20 fős csoportok számára „Citizen Life Saver” alapképzést rendelt a PTE-től, amiért cserébe csoportonként nettó 12 millió forintot fizettek az egyetemnek. A képzésen való részvétel azt a célt szolgálta, hogy a harmadik világból érkezettek a képzési papírjuk segítségével könnyebben jussanak vízumhoz a schengeni övezetben.)

A miniszterelnök unokaöccse

A Murobán Kft. 2021-ben került az Orbán család bányászati birodalmába, és be is indult az üzlet. Az elmúlt két évben Orbán Dávid (aki ifj. Orbán Győző fia) és a másik tulaj (aki egy Ferrari-rajongó győri ügyvéd, Mürkl Máté) fejenként 126 millió forintot vehetett ki osztalékként a cégből.

A miniszterelnök veje

Tiborcz István 2013-ban vette feleségül Orbán Ráhelt, aki 2014 végén közölte, hogy férjével önálló családjuk van, saját lábukon állnak, saját erejükből boldogulnak, a saját életüket élik. A valóság ezzel szemben az, hogy Tiborcz István 2013 és 2015 között maffiamódszerekkel eltérített közbeszerzési tendereken kaszált milliárdokat, és mostanra cégbirodalmának hála a harmadik leggazdagabb magyar lehet. Orbán Ráhelnek és Tiborcz István anyjának volt miből 1 milliárd forintot költeni somogyi földekre.

Tiborcz István és Orbán Ráhel 2019-ben Fotó: Botos Tamás/444

A miniszterelnök másik veje

Szokira-Orbán Sára március elején a családjával magángéppel jött haza a Maldív-szigetekről, ahol a 4iG-vezér Jászai Gellérttel és családjával nyaraltak. Az OTP magángépével mentek, amit piaci árakon vettek bérbe, Jászai pedig kikérte magának, hogy ő a miniszterelnök lányát nyaraltatta volna. Nem tudni, Szokiráéknak miből telt a Maldív-szigeteki utazásra, mert nyilvánosan elérhetetlen, hogy Szokira Tamás mivel foglalkozik: dolgozott a kormányban és Navracsics Tibornak is, azóta állítólag a kommunikáció terén mozog.

Orbán Sára és férje, Szokira Tamás 2022. május 16-án, a miniszterelnök legutóbbi beiktatásán Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Sára a cégéből – ami ugyanott van, ahol a BDPST, még az egyik postaládán is osztoznak – tavaly nem vett ki osztalékot. Orbán Sára érdeklődik a képzőművészet – konkrétan a képzőművészeti piac – iránt, de hogy mennyire jelentős műgyűjtő, arról megoszlanak az információk. A cégbeszámolók alapján több millióért adtak szakmai tanácsot a Hungarian Art & Business (HAB) projektnek, ami a Magyar Bankholding és az MBH Bank Művészeti Alapítvány támogatásával alakult meg és működik.

A miniszterelnök unokatestvére

Vitézy Zsófia (hivatalos nevén Villegas-Vitézy Anna Zsófia) a miniszterelnök unokatestvére, Orbán anyai nagynénjének a lánya. Vitézy Zsófia a Magyar Nemzet újságírója volt, a 2010-es kormányváltás után az Emmi sajtófőnöke lett, majd 2011-ben a Budapesti Fesztiválközpontot, 2013-tól a brüsszeli Magyar Intézetet vezette. 2022 óta Magyarország kolumbiai nagykövete.

A miniszterelnök unokatestvérének féltestvére

Vitézy Dávid – aki Vitézy László filmrendező fia és Vitézy Zsófia féltestvére – 2010 és 2014 között a Budapesti Közlekedési Központ első vezérigazgatója, 2015-ben fél évig a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál a közösségi közlekedés fejlesztését, különösen a regionális és távolsági viszonylatok összehangolását felügyelő miniszteri biztos volt. 2016-ban lett a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója, 2020-tól annak 2022-es megszűnéséig a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, majd 2022 májusától szakterületi államtitkárként a szervezet jogutódjának, a Nemzeti Közlekedési Központnak volt a megbízott vezérigazgatója. 2024-ben az LMP (végül a Fidesz-KDNP és személyesen Orbán Viktor által is támogatott) főpolgármester-jelöltje volt, jelenleg a fővárosi közgyűlés tagja.

Vitézy Dávid, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója beszédet mond az Infoparlament – középpontban a mobilitás című konferencia plenáris ülésén az Országházban, 2018. június 7-én Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A legfrissebb vagyonnyilatkozata szerint az I. kerületben egy 113 m2-es, a XI. kerületben egyharmad részben egy 82 m2-es és egy 67 m2-es lakás, a XII. kerületben egy 2098 m2-es területű társasház 24/144 részbeni tulajdonosa. A III. kerületben szintén érdekelt egyhatod részben egy társasházban. Balatongyörökön van egy gyümölcsöse, rajta egy gazdasági épülettel, aminek a tulajdonjogán hárman osztoznak. A Podmaniczky Mozgalom vezetőjének rengeteg kötvény, részvény és befektetési jegy került a nevére sok 100 millió forint értékben. A Közlekedési Kutató Kft. 100 százalékos tulajdonos ügyvezetője, és bár jogosítványa nincs, van a nevén egy (anyai ágon örökölt) Audi A4-es.

A miniszterelnök unokatestvérének nagybátyja

Vitézy Zsófia és Dávid nagybátyja Vitézy Tamás, aki a rendszerváltás után ukrajnai gázimportból alapozta meg a vagyonát, majd szállodák és egyéb ingatlanok működtetésével, illetve kikötők koncessziós üzemeltetésével foglalkozó cégbirodalma volt Horvátországban. 2010-ig egyik cégének alelnöke Habony Árpád volt, vezérigazgatója és igazgatósági tagja pedig Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Az egykor a 100 leggazdagabb magyar közé tartozó Fidesz-közeli vállalkozó pár éve már nyilvánosan maffiaként írja le a gazdaság és igazságszolgáltatás kormányközeli szereplőinek együttműködését, és tavaly arról írt, hogy „hajléktalan” lett.

Vitézy Tamás a 2009. november 6-ai Népszabadságban Forrás: arcanum.hu

A miniszterelnök unokatestvérének másik nagybátyja

Vitézy Zsófia és Dávid másik nagybátyja, Vitézy András, aki annak idején Antall József tanácsadója volt, évek óta fb-tagként kap fizetést a mostanra több mint 5 milliárdot elemésztő, karcagi sámándobért felelős Kárpátok-Alpok Zrt.-ben, de a Paks II. Atomerőmű Zrt. fb-tagjaként is kapott már több 10 millió forintot.

Vitézy András a Figyelőben 1999. szeptemberben Forrás: arcanum.hu

A miniszterelnök feleségének a sógora

Nyerges Zsoltnak, az Orbán család régi ismerősének az egyik legjobb barátja Ökrös Imre, akivel a szolnoki kosárcsapatot is együtt vezették. Ökrös Lévai Anikó testvérének, Lévai Gizellának az élettársa, más források szerint férje. Lévai Gizella fia Szeghalmi Márk Ádám. 2013-ban Lévai Gizelláék 275 millióért akartak földeket venni Törökszentmiklós környékén. Benne voltak abban a CIDER Alma-cégcsoportban, aminek az egyik leányvállalata 2014-ben 5 milliárdos hitelt kapott a külügytől, aztán milliárdokkal tartozott a Magyar Nemzeti Kereskedőháznak, majd a tartozást egy Mészáros Lőrinc-közeli cég fizette ki, végül az egész cégcsoport Mészárosnál landolt. De Ökrös Imre és Szeghalmi benne voltak a paksi lakóparkbizniszben is, és a velük üzletelők a városban sorra nyerték a megrendeléseket.

A miniszterelnök feleségének az unokaöccse

2019 elején új üzletbe kezdett Nyerges Zsolt, aki korábban évekig Simicska Lajos jobbkeze volt: Nyerges az A4B Management Zrt. egyedüli tulajdonosa lett, a vezérigazgatója pedig Lévai Anikó unokaöccse, a most 41 éves Szeghalmi Márk Ádám. Azóta is jól megy neki, tucatnyi ingatlanforgalmazó cége van, az egyik, a Honvéd Property Kft. 2021-ben árbevétel nélkül ért el 400 milliós profitot, amiből az üzletember ki is vett 300 milliónyi osztalékot. A Lévai–Ökrös–Szeghalmi családról tavaly a HVG írt hosszabban.

A miniszterelnök feleségének a sógorának a húga

A sátoraljaújhelyi Bortemplom működtetésére az önkormányzat tavaly létrehozott egy kft.-t, aminek az ügyvezető igazgatói posztjára pályáztatás nélkül a hercegkúti Tündér Pajta alapítóját, Ökrös Mariannát nevezték ki, aki Ökrös Imre húga és üzlettársa. Az 1,8 milliárdból felújított Bortemplomot a sátoraljaújhelyi fideszes városvezetés nemrég – a helyi ellenzéki képviselők szerint a testület tájékoztatása nélkül – Németh Szilárd alapítványának adta.

A miniszterelnök vejének a testvére

Tiborcz István bátyja a 2006–2010-es ciklusban a Fejér Megyei Közgyűlés fideszes alelnöke volt, 2014-ben lett a NAV Informatikai Fejlesztési Főosztályának vezetője, korábban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikai tanácsadójaként dolgozott, és igazgatósági tag volt a NAV informatikai elnökhelyettese, Vágujhelyi Ferenc egy korábbi vállalkozásában is. 2019-ben vezérigazgató lett az állami óriásmegbízásokból élő Symmetria–Syncope-csoport testvérvállalatánál, majd a főleg informatikai cégekben tevékenykedő üzletember a Balaton-felvidéki Dörgicse egyik, szántóként nyilvántartott 3794 m2-es ingatlanjára költözött, és a legutóbbi hírek szerint onnan igazgatja cégeit, illetve felügyeli az MKB Bank informatikai szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatát, az MKB Digitalt.

A világjárvány miatt a Transcon képviseletében Tiborcz Péter videókonferencián egyeztet a kubai Nemzeti Állattenyésztési Csoporttal a közös csirkehústermelési projektről Fotó: misiones.cubaminrex.cu

A miniszterelnök gyerekkori barátja

Máig nem tudni, hogy Mészáros Lőrinc, a miniszterelnök gyerekkori barátja és falujuk későbbi kormánypárti polgármestere hogyan lett milliárdos, de a felemelkedése 2010 után lett látványos. Mostanra alig lehet követni a cégbirodalmát, kb. 3,6 milliárd dollárra becsülik a vagyonát, és vélhetően a világ 1000 leggazdagabb embere között van. Feleségével luxuséletet él, gyerekei is milliárdosok a cégeiknek hála, a volt felesége is óriási vagyont kapott. Orbán Viktor nemrég azt mondta, hogy 2010 óta nem Mészáros Lőrinc (a leggazdagabb magyar) és Tiborcz István (a 3. leggazdagabb magyar) futotta be itt a legnagyobb karriert, hanem sokan mások is.

Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc egy 2007-es focimeccsen Fotó: OV TV

A miniszterelnök kollégiumi szobatársa

Mészáros Lőrinc egyfajta elődje volt Simicska Lajos nagyvállalkozó, aki Orbán kollégiumi szobatársából lett a Fidesz-birodalom rejtőzködő gazdasági irányítója. 25 évig ő volt a legfontosabb háttérember, a cégei, élükön a Közgéppel, sorra nyerték a milliárdos állami megrendeléseket, majd 2015 februárjában összeveszett Orbánnal, telenyilatkozta a sajtót azzal, hogy „Orbán egy geci”, bosszút esküdött, és vagyonával beállt a Jobbik mögé. Később kapitulált, a Fidesz–KDNP kétharmaddal nyert, és Simicska a cégbirodalmát átadta Orbán köreinek, de azért nem vonult vissza nincstelenül. A G-nap tizedik évfordulóján látogattuk meg Veszprémben:

A miniszterelnök kötélbarátja

Garancsi István, Orbán Viktor barátja, sőt egy 2009-es túra óta kötélbarátja, a miniszterelnök fiának egykori szállásadója volt az, aki rendszeresen elvitte magángéppel külföldi focimeccsekre a kormányfőt. A fő profilja az építőipar, mellette eddig a Fehérvár FC tulajdonosa volt, kaszinótulajdonos is, és hozzá köthető az online kasszák kiszolgálása is. 221 milliárdos vagyonával a 10. leggazdagabb magyar.

Garancsi István a 2016-os könyvhéten Fotó: Németh Dániel/444

