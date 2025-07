Az Orbán család meggazdagodása egyedülálló az EU-ban

Az üzleti ügyekkel állítólag nem foglalkozó Orbán Viktornak a miniszterelnöksége alatt nemcsak a közeli és távoli rokonainak, hanem barátainak, haverjainak, ismerőseinek és szolgáltatóinak is alaposan bejött az üzlet.

A legutóbbi Kormányinfón megkérdeztük Gulyás Gergelyt, hogy hogyan válhattak Orbán családtagjai és barátai az ország leggazdagabb embereivé, és hogy a kormány – ami nyilván vizsgálja hazánk és más országok gazdaságának szerkezetét – minek tulajdonítja azt, hogy nincs másik demokratikus ország, ahol példa lenne hasonlóra.

A Miniszterelnökséget vezető minisztert azt válaszolta, hogy ha a közbeszerzések jogilag rendben voltak, akkor nincs semmi gond, ráadásul Andrej Babiš korábbi cseh miniszterelnök maga is milliárdos. (Októberben Csehországban választanak parlamentet, és így új kormányt is. Petr Fiala miniszterelnök kihívója elődje, Babiš lesz, aki 2023-ban elvesztette az elnökválasztást is. A közvélemény-kutatások szerint Babišnak jó esélye van a visszatérésre, de október még messze van.)

Kár Babišra mutogatni

De ahogy arra már a helyszínen felhívtuk a figyelmet, Babiš a 2017 és 2021 közötti első miniszterelnöksége, sőt a 2014-2017-es pénzügyminisztersége, de már jóval a 2012-es pártalapítása előtt is milliárdos volt. Műtrágya-kereskedőként kezdte a pályafutását, és egy időben Marokkóban szerzett külkereskedelmi tapasztalatokat. A vagyona a mezőgazdaságtól a megújuló erőforrásokon át a médiáig mindenféle piacon érdekelt több mint 210 céget összefogó Agrofert-csoportnak köszönhető.

A 70 éves politikus – akit a cseh Donald Trumpként is szoktak emlegetni – jelenleg a hatodik leggazdagabb cseh a Forbes szerint 4 milliárd dolláros vagyonával. Bár Babiš gyerekei is érdekeltek voltak a cégeiben, ők nem a semmiből gazdagodtak meg, és nem közpénzből.

Orbán Viktor miniszterelnök Andrej Babiš korábbi cseh miniszterelnökkel tárgyal České Budějovicében 2024. szeptember 28-án. Fotó: Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

2019-ben – Magyarországról nézve egzotikus módon – óriástüntetéseket szerveztek egy korrupciós ügye miatt. Az Európai Bizottság egy kiszivárgott jelentése szerint az Agrofert szabálytalanul juthatott jelentős uniós támogatáshoz. Az ANO (jelentése: igen) párt vezetője ugyanis a cseh összeférhetetlenségi törvény értelmében ugyan 2017-ben kormányfőként vagyonkezelői alapokra bízta az Agrofertet, de az Európai Bizottság és az OLAF (az EU csalás elleni hivatala) szerint továbbra is befolyással bírt a cég felett. Miután a cseh rendőrség vádemelést helyezett kilátásba az ügyben, Babiš leváltotta az igazságügyi miniszterét, és egy megbízhatóbb káderét, Marie Benešovát ültette a helyére.

Az EU Csehországtól 451 millió koronát, azaz kb. 5,86 milliárd forintot követelt vissza, a cseh kormány végül saját költségvetéséből visszafizette a vitatott összeget, vagyis nem Babiš vagy az Agrofert, hanem az állam fizetett. Ez politikai botrányt és közfelháborodást okozott, de jogi következmény nem érte Babišt, a Gólyafészek-ügyben 2023-ban felmentették – viszont elvesztette a 2021-es választást.

Orbán Viktor helyzete egyedülálló, mert egy formálisan demokratikus EU-tagállamban a közeli családtagjai gazdagodtak meg, de nem csupán meggazdagodtak: a veje például már az ország harmadik leggazdagabb embere lehet, és a mesés gyarapodása csak Orbán miniszterelnöksége alatt indult el, ráadásul főleg közpénzes és EU-s forrásokból ment végbe.

Orbán Ráhel és Tiborcz István gáz- és olajbizniszről tárgyal Bahreinben 2015-ben. Forrás: Bahrein-i Olaj és Gázügyi Hatóság

Csak az EU-n kívül találni hasonlót

Európában csak az EU-n kívül, demokratikusnak nem nevezhető országokban lehet hasonló birodalomépítésre bukkanni.