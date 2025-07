Bizonyítékai vannak a hollandoknak arra, hogy az oroszok egyre sűrűbben vetnek be vegyi fegyvereket Ukrajnában

Ruben Brekelmans holland hadügyminiszter Fotó: LINA SELG/ANP via AFP

A holland titkosszolgálatnak bizonyítékai vannak arra nézve, hogy orosz részről kifejezetten elterjedt a tiltott vegyi fegyverek használata az ukrajnai fronton. Népszerű módszer például drónokról fuldokló érzést okozó vegyi anyagot ejteni lövészárkokba, hogy a kimenekülő katonákat utána lelőhessék. Minderről Ruben Brekemans hadügyminiszter beszélt a Reuters hírügynökségnek.

„Meg tudjuk erősíteni, hogy Oroszország egyre intenzívebben vet be vegyi fegyvereket” - mondta a miniszter az interjúban, majd részletesebben is kifejtette. Elmesélte, hogy több éves trend folytatódott azzal, hogy az oroszok vegyifegyver-használata egyre megszokottabb és elterjedtebb. A hollandok most elsőként találtak bizonyítékot arra, hogy Putyin hadserege chloropicrin nevű mérges gázt is bevetett, amit a németek is használtak az első világháborúban. Az Egyesült Államok már tavaly májusban megvádolta az oroszokat ennek a klasszikus mérges gáznak a használatával.

Ukrajna korábban esetek ezreiről beszélt, amikor az oroszok szerintük vegyi fegyvereket vetettek be, amit az orosz fél tagadott és Ukrajnát vádolta ugyanezzel. A hágai székhelyű, OPCW nevű, 93 országot tömörítő vegyifegyver-leszerelési szervezet tavaly azt mondta, hogy egyik fél vádjait sem támasztották alá elégséges bizonyítékok.

A hollandok saját összesítése szerint eddig legalább 3 haláleset és 2500 sérülés köthető vegyi fegyverekhez.