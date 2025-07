Egy olyan együttesről esik a legtöbb szó hetek óta, ami jó eséllyel AI-humbug

Meg sem próbálnak hús-vérnek látszani

Melyik az a banda, amelyikről egyszerre ír cikket a Rolling Stone, a Billboard, az NBC, a BBC, a Stereogum és a 444, a Spotifyon havi 86 ezer hallgatójuk van, mégsem ismeri senki a benne játszó zenészeket? Ez a Velvet Sundown, a semmiből feltűnt fontoskodó uncsirock-együttes, vagyis Gabe Farrow énekes, Lennie West gitáros, Milo Rains szintis-basszeros és Orion “Rio” Del Mar dobos. Csakhogy a fenti zenészek a való világ digitális felében sem léteznek: az együttes kontextusán kívül nincsenek online nyomaik, sehol egy közösségimédiás account, egy blog, egy weboldal, korábbi munkák, interjúk, élő fellépések vagy bármi.

Mivel az együttes tagjairól elérhető képek egyértelműen AI-kreációk és a zene is kifejezetten annak tűnik - a szövegekről nem is beszélve -, elég valószínű, hogy az egész projekt összes eleme mesterséges intelligencia segítségével készült.

A Spotify-rivális Deezer zenei platform közleménye szerint a saját AI-detektoruk szerint 100 százalékig biztos, hogy valamelyik mesterséges intelligencia a szerző.

Csakhogy a Velvet Sundown mögött álló valódi ember - vagy valaki más - további csavarokat rakott a sztoriba. A rockmagazinok nagy öregje, a Rolling Stone ugyanis megtalálta és sikeresen meg is szólaltatta az együttes szóvivőjét, Andrew Frelont, aki bevallotta nekik, hogy tényleg AI-val készült a zene, méghozzá az ismert SUNO-val. Csakhogy Frelon nem sokkal később arról posztolt, hogy az egész interjú médiahekk volt, vagyis szándékosan verte át a médiát, és nem is ő a VS szóviviője. A Rolling Stones kénytelen volt helyreigazítani a cikkét. A Velvet Sundown Spotify-oldalán is megjelent egy közlemény, amiben elhatárolódnak a fickótól. Hogy még viccesebben megkavarják a dolgokat, a szövegben arról értekeztek, hogy valaki el akarja lopni az identitásukat.

Közben az is kiderült, hogy az együttes hivatalos X-csatornája sem az övék. Mármint valaki vagy valakik, akikről nem tudjuk, kicsodák, ezt állítják.

Daniel Ek, a Spotify vezérigazgatója korábban azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy nem tervezi kitiltani az AI generálta zenét a platformról, de nem ért egyet azzal sem, ha valódi művészeket próbálnak imitálni AI segítségével.

A Fairly Trained nevű, a hús-vér zenészek jogaiért és az AI-jukat törvénytelenül ellopott zenéken betanító cégek ellen küzdő szervezet alapítója, Ed Newton azt nyilatkozta, hogy az ügy az általuk képviselt zenészek legsötétebb félelmeit igazolja. “Pont ettől tartottak, a versenynek álcázott lopástól” - fogalmazott, majd megmagyarázta. “Az AI-cégek ellopják a művészek munkáit a termékük kifejlesztéséhez, aztán elárasztják a piacot gagyi másolatokkal, ami azzal jár, hogy kevesebb pénz jut az emberi zenészeknek.

