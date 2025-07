Fegyelmit indított a Pázmány három pszichológus ellen, mert kiálltak amellett, hogy minden szeretetre épülő kapcsolat egyenértékű

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen etikai eljárás folyik a Pszichológiai Intézet három oktatója ellen amiatt, amiért a Pride előtt megjelent egy cikkük a melegek kirekesztéséről és a szivárványcsaládokról - értesült a 444.

„Egy keresztény szellemiségű egyetem oktatóiként és pszichológusként valljuk: minden szeretetre épülő kapcsolat egyenértékű” - ez volt a HVG-n megjelent cikk címe, ami miatt a Pázmány Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara eljárást indított a szerzők ellen. A cikkben Kengyel Judith Gabriella, Szondy Máté és Zsila Ágnes pszichológusok arról írtak, hogy a tudományos bizonyítékok szerint a szeretetteljes család fontosabb a gyerekeknek, mint a szülők neme.

„Legyen szó a Pride betiltásáról vagy a homoszexualitásra utaló könyvek befóliázásáról, a jogkorlátozások visszatérő indoka a gyermekek védelme. Ezzel szemben számos kutatás igazolta, hogy az azonos nemű és a heteroszexuális párok gyermekei között nincs különbség az általános egészségi mutatók, a tanulás, az érzelmi nehézségek és az azokkal való megküzdés terén”

– fogalmaztak a katolikus egyetem pszichológusai a publicisztikájukban.

Ahogy megkapta a kinevezését, beindult a Fidesz-közeli dékán

Ez annyira kivágta a biztosítékot a kari vezetésnél, hogy „etikai vétség elkövetésének gyanújával” fegyelmi eljárást indítottak a három pszichológus ellen, melynek kedden meg is volt az első meghallgatása.

A fegyelmi eljárás mögött tudomásunk szerint Birher Nándor, a bölcsészkar dékánja áll. Az ügyvéd-teológus Birher több politika-közeli megbízás után (többek között a Farkas Flórián vezette ORÖ-től kapott az érdekeltsége korábban rendszeres megbízásokat, és szerepet játszott a Híd a Munka világába projekt kialakításában is, amiről még az EMMI is azt állapította meg, hogy védhetetlen módon herdálták el a felzárkóztatásra szánt uniós milliárdokat) 2022-ben lett a katolikus egyetem dékánja, most júniusban nevezték ki újabb három évre.

A Birher újabb dékáni kinevezése utáni napokban indított eljárás hivatalosan amiatt zajlik, hogy az egyetem munkavállalói csak rektori engedéllyel adhatnak a világi sajtónak interjút - ez azonban elég nehezen húzható rá erre az esetre, és nem is csak azért, mert műfaját tekintve nem interjúról vagy nyilatkozatról van szó, hanem azért is, mert a szerzők valójában megkérték és meg is kapták az egyetemi vezetéstől az előzetes engedélyt. Miután a cikkük megjelent, mégis eljárást indítottak ellenük.

Ennek még nincs eredménye, de ha súlyos fegyelmi vétséget állapítanak meg, akár el is bocsáthatják az oktatókat.

Azt kutatta, hogyan viszonyulnak a hívők a melegekhez, erre kirúgta a katolikus egyetem

Fegyelmi nélkül, de hasonló előzmények után pontosan ez történik most egy párhuzamos ügyben egy másik pázmányos oktatóval. Az egyetemen 18 éve oktató Bognár Bulcsunak, a Kommunikációtudományi Tanszék habilitált docensének június 20-án mondtak fel.

Bognár esetében az egyetemi vezetés információink szerint átszervezésre hivatkozik. Valójában azonban semmiféle átszervezésről nem lehet tudni a Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetben azon kívül, hogy őt kirúgják - miközben súlyos oktatóhiány van, legalább harminc külsős oktatóval tudják csak ellátni az oktatási feladatokat, a szociológus Bognár pedig az összes intézeti oktató közül a legmagasabb tudományos teljesítménnyel rendelkezik, neki van a legtöbb és legrangosabb nemzetközi publikációja - mégis éppen tőle válnak meg.

Az előzmények között az elbocsátott szociológus esetében is a meleg téma tudományos vizsgálata áll, akárcsak a fegyelmi alá vont pszichológusoknál.