Órákig álltak sorban időpontért a betegek a tűző napon a győri kórházban

Az utcára is kiért az a sor Győrben, amiben a betegek órákon át álltak a tűző napon a kórház területén, hogy időpontot kapjanak az MR- és röntgenvizsgálatokhoz - jelentette az RTL Híradója. A kánikulában megkínzott sorban állók között idős, agydaganatos nő is volt. Sem az Affidea, sem a kórház nem tett semmit a képtelen helyzetbe hozott emberekért, akik között akadt olyan, aki több, mint 3 órát állt a sorban, míg a sztori el nem kezdett terjedni a Facebookon, majd az RTL be nem érdeklődött. A kórház ezután megnyitott egy zárt folyosórészt a betegeknek.

A jelenségről kiderült, hogy a győri kórházban ez a rendes gyakorlat. Az államilag finanszírozott képalkotó vizsgálatokat itt is az Affidea nevű magánszolgáltató végzi, ők azonban havonta csak egy alkalommal teszik lehetővé az időpontkérést, ezért ekkora ilyenkor a tumultus.

Miután elterjedt a sor híre, egy helyi önkormányzati képviselő palackos vizet kezdett osztogatni a tikkadt sorban állóknak.