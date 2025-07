Orbán: „Én is azt hittem, hogy a Pride-ügy le van zárva”

„Én is meglepődtem azon, hogy én azt hittem, hogy ez a Pride-ügy le van zárva” – mondta szokásos péntek reggeli rádiós műsorában Orbán Viktor miniszterelnök. Arról beszélt, hogy Nyugat-Európában a Pride egy mindennapos veszély, ott az iskolákban érzékenyítés történik. „Ha megnézne ön egy tankönyvet, amivel érzékenyítik az ön gyerekével egykorú nyugat-európai srácokat meg lányokat, hát elborzadna, hogy miket mondanak nekik arról, hogy te fiú vagy vagy lány, vagy talán nem is, vagy majd eldöntöd, és akkor jön a Csipkejózsika nevű mesekönyv, ahol elmondják, hogy milyen szép, ahol két azonos nemű ember él együtt, mint a te anyukád meg apukád” – fejtette ki Orbán.

„Én azt gondoltam, hogy Magyarország ezzel szemben megvédte magát. Azért gondoltam ezt, mert '22-ben volt egy népszavazás. Ott három és fél millió ember azt mondta, hogy nem. És azt mondta 190 ezer ember – gondolom ők voltak most az utcán –, hogy igen, ők ezt szeretnék. Ez jó arány, maradjon is így.”

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy „nem akar vitatkozni” azokkal, akik részt vettek a Pride-felvonuláson, hisz „ők is magyar állampolgárok”, akik nem értenek egyet a kormánnyal, és „joguk van ezt elmondani”. „Mi nem is akarunk semmilyen jogi vitába beavatkozni, mert a politikának ettől távol kell tartania magát” – mondta Orbán azután, hogy jogszabállyal akarták megakadályozni az idei felvonulást. Hogy ez azt jelenti-e, hogy a résztvevők nem kapnak majd bírságot, nem világos, mert utána azt is mondta, „majd a hatóságok elvégzik a maguk munkáját, a politika ebből maradjon ki”.

A pénteki interjúban beszélt még a Tisza pártról, Azahriah-ról, az ukrán EU-csatlakozásról, az aszályról és az új hitelkonstrukcióról is.