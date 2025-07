100 év után újra lehet úszkálni a Szajnában az Eiffel-tornyot bámulva

1923 óta a szennyezettség miatt tilos volt fürdeni a Szajnában. A tavalyi párizsi olimpia előtt 1,4 milliárd eurós programmal igyekeztek megtisztítani a francia főváros folyóját, versenyeket is tartottak benne, itt nyert aranyat Rasovszky Kristóf is, a triatlonosok is úsztak benne, de nem volt mindenki számára meggyőző a víz tisztasága. A szervezők szerint a versenyek előtt lehullott nagy mennyiségű csapadék is felelős volt azért, hogy tavaly nem volt igazán tiszta a Szajna.

Fotó: MAGALI COHEN/Hans Lucas via AFP

Most viszont a civil számára is lehetővé teszik a fürdőzést. Három helyet jelöltek ki, egyet az Eiffel-torony közelében, egyet a Notre-Dame-székesegyház mellett és egyet Párizs keleti részén.

Telepítettek öltözőket, zuhanyzókat, strandbútorokat, egyszerre 300-an strandolhatnak a kijelölt helyeken augusztus végéig. A strandok ingyenesek. (BBC)